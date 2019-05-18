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نيابة دمياط تجدد حبس باحث قانونى بمديرية الطرق والنقل

السبت، 18 مايو 2019 08:16 م
نيابة دمياط تجدد حبس باحث قانونى بمديرية الطرق والنقل حبس - أرشيفية
دمياط - عبده عبد البارى
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جددت النيابة العامة بدمياط، حبس موظف بمديرية الطرق والنقل بدمياط 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك للمرة الثالثة، فى القضية رقم 282 لسنة 2019 إدارى قسم شرطة دمياط.
 

كما جددت النيابة العامة حبس "ا. ص" تاجر موبليات ومقيم بقرية عزب النهضة، 15 يومًا آخرين لقيامه بالبناء على حرم الطريق العام بقرية عزب النهضة عن طريق التزوير فى محاضر ومستندات رسمية.
 

وكانت الرقابة الإدارية بدمياط، قد ألقت القبض على "ا. ا" باحث قانونى أول، بمديرية الطرق والنقل بدمياط، لقيامه بالتغاضى عن قيام أحد المواطنين بالبناء على حرم الطريق.


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