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السبت، 18 مايو 2019 08:50 م
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مدير الطرق والنقل بالأقصر يعلن تفاصيل العمل بمشروعات الرصف

السبت، 18 مايو 2019 08:04 م
مدير الطرق والنقل بالأقصر يعلن تفاصيل العمل بمشروعات الرصف المهندس أسعد مصطفى
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن مدير عام مديرية الطرق ومسئول المشروعات بمحافظة الأقصر المهندس أسعد مصطفى، أنه تم استئناف العمل في رصف طريق طراد النيل بمنطقة القبلي قامولا التابعة لمركز القرنة غرب الأقصر، وذلك بناء على توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

وأوضح المهندس أسعد مصطفى – في بيان صحفي - أنه يجري استكمال رصف طريق طراد النيل بطول حوالي 3 كيلو مترات، والذي يربط بين الطريق الزراعي الغربي الأقصر ـ قنا، مارا بقرى الشيخ عامرـ القبلي قامولا ـ وصولا إلى حدود محافظة قنا.

وأضاف المهندس أسعد مصطفى، أنه تم استئناف العمل أيضا في رصف شوارع منطقة شرق السكة الحديد بمدينة الأقصر، وذلك في إطار خطة تطوير مدينة الأقصر، كما أوضح مدير الصيانة بمديرية الطرق والنقل بالأقصر المهندس عبدالرازق العقبي، أنه جاري العمل في ترميم طرق منطقة الكرنك ونجع بدران ، وذلك عن طريق وحدة الصيانة بمديرية الطرق والنقل بالأقصر.

 


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