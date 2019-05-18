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محكمة إيرانية تؤيد حكم إعدام رجل قتل أمريكية

السبت، 18 مايو 2019 10:51 ص
محكمة إيرانية تؤيد حكم إعدام رجل قتل أمريكية محكمة
رويترز
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ذكرت صحيفة إيران الرسمية اليوم السبت، أن المحكمة العليا الإيرانية أيدت حكم الإعدام الصادر بحق إيراني متهم بقتل امرأة أمريكية قبل سبعة أعوام لسرقة سيارتها.

 

وقالت الصحيفة إنه تم الإبلاغ باختفاء القتيلة، وهي أم لثلاثة أطفال وتدعى تيريزا فيرجينيا، في عام 2012 بعدما سافرت إلى إيران لزيارة أسرة زوجها الإيراني.

 

وأضاف التقرير أن الشرطة ألقت القبض على اثنين من المشتبه بهما وكان عمرهما 20 و21 عاما حينها باستخدام تسجيلات كاميرات مراقبة تلفزيونية التي كشفت وجودهما في محطة وقود ومعهما سيارتها. واعترف أحدهما بأنه خنق المرأة واستولى على سيارتها ونقودها بينما اعترف الآخر بمساعدته.

 

وتقول منظمة العفو الدولية إن عدد أحكام الإعدام في إيران انخفض إلى النصف في عام 2018 بعد تعديلات في قوانين مكافحة المخدرات لكنها لا تزال في المرتبة الثانية عالميا بعد الصين بمعاقبة ما لا يقل عن 253 متهما بالإعدام.

 

 


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