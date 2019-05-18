محافظ قنا: تطوير مركز صحة الأسرة وتجديد حمام سباحة بتكلفة 1.2 مليون جنيه

قنا - وائل محمد

قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، خلال متابعة أعمال التطوير التى يشهدها مركز صحة الأسرة الأوروبى التابع للإدارة الصحية بقنا وأعمال الإحلال والتجديد التى تجرى بحمام السباحة بمركز شباب مدينة قنا بتكلفة مليون و200 ألف جنيه.

أوضح الهجان،أن المبنى مكون من 4 طوابق بالإضافة إلى البدروم ويضم مكتب صحة ومكتب تسجيل مواليد وعيادات تنظيم الأسرة وطب الأسرة وعيادات اسنان ومكاتب ادارية وسكن تمريض وصالات انتظار، واعطى تعليماته للشركة المنفذة مراعاة تنفيذ أعمال التطوير طبقا للمواصفات مع سرعة الانتهاء من الأعمال بالمبنى للاستفادة منه فى تقديم الخدمة للمواطنين.

كما تابع محافظ قنا، أعمال الإحلال والتجديد التى تجرى بمجمع حمامات السباحة بمركز شباب مدينة قنا، موضحا الأعمال تشمل مبنى ادارى وحمام سباحة أوليمبى وحمام سباحة للتدريب وحمام غطس، وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد خلال تفقده سير العمل، مشيرًا إلى أن مجمع حمامات السباحة سوف يكون إضافة قوية لبقية المنشآت الرياضية بالمحافظة.