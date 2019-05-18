محافظ الغربية : إزالة 47 حالة تعدى على الأراضى ومخالفة خلال أسبوع

الغربيه محمد طارق

أزالت الأجهزه الأمنيه بمديرية أمن الغربية، بالتنسيق مع الجهات المعنية 47 مخالفة وحالة تعدى خلال أسبوع، حيث قام مركز ومدينة زفتى بإزالة 12 حالة تعدى فى المهد شملت إزالة 11 حالة تعدى على الأرض الزراعية بمساحة ثلاث أفدنة وقيراط ، وكذا إزالة أعمدة خرسانية لدور سابع مخالف بالمدينة.

كما قام مركز ومدينة السنطة بحملة إزالة نفذ خلالها 14 قرار إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية على مساحة 5455 م2 بقرية كفر خزاعل، أما مركز سمنود قد قام بإزالة 11 حالات تعدى فى المهد شملت إزالة 8 حالات على الأرض الزراعية بمساحة 1300م2 .

كما تم إزالة حالة تعدى على أملاك الرى بترعة الساحل على مساحة 25م2 ، وكذا إزالة حالتين تعدى فى المهد داخل حيز المدينة على مساحة 250م2 مع مصادرة الأسمنت ، كما قام مركز ومدينة المحلة الكبرى بإزالة كلية لمبنى من البلوك الأبيض على مساحة 30م2.

بينما قام حى أول المحلة بإزالة 5 حالات بناء مخالف فى المهد، وتضمنت إزالة شدات خشبية ووقف الأعمال وإزالة للدور الثامن علوى بمنطقة القواتلى ، وأزال مركز كفر الزيات تعدى فى المهد على أرض زراعية بقرية كفور بلشاى بمساحة 132م2 ، وقام حى أول طنطا بإزالة أعمدة دور سابع علوى مخالف بحوض الشابورة، وأيضاً أزال عقار قديم يمثل خطر داهم بشارع على فضل، كما قام حى ثان طنطا بإزالة منسوب مبانى جزء خلفى بالدور العاشر فى المهد أخر شارع سعيد.

كما قام مركز ومدينة طنطا بحملة إزالة مكبرة للإشغالات على طريق طنطا المحلة الكبرى حيث تم إزالة 7 أكشاك مخالفة على حرم الطريق والسكة الحديد ، وقام حى أول طنطا بحملة لإزالة الإشغالات من شوارع "المديرية – عمر زعفان – الخان - البورصة – السيد البدوى – المحطة".

ووجه محافظ الغربية بتكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والبناء على الأراضى الزراعية والإزالة الفورية فى المهد لأى مخالفات جديدة، وكذا إزالة كافة الإشغالات بالشوارع والميادين بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتسيير الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالي للشوارع على مستوى المحافظة.