video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 18 مايو 2019 10:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية يترأس الاجتماع الأول لمركز علوم المياه

السبت، 18 مايو 2019 09:26 م
محافظ الإسكندرية يترأس الاجتماع الأول لمركز علوم المياه جانب من الاجتماع
الإسكندرية أسماء على بدر
إضافة تعليق

عقد الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، أولى اجتماعات مركز التميز فى مجال علوم المياه- الذي فازت الجامعة بإنشاؤه بالتعاون مع الجامعة الأمريكية وبتمويل قدره 30 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية- وذلك بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، ونواب رئيس الجامعة، وممثلون من وزارة الرى، والمركز العربى لبحوث المياة، وصندوق تطوير العلوم والتكنولوجيا في مصر.

وفى كلمته، أشار الدكتور الكردى، إلى هدف الاجتماع في جمع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص، وتعريفهم بالأنشطة المرتقبة للمركز، وعرض ومناقشة احتياجاتهم والتحديات التي يواجهوها فى مجال المياة، وما يمكن أن يقوم به مركز التميز فى مجال علوم المياة فى تلبية هذه الاحتياجات، بالإضافة إلى  قيام المركز بالتدريب والبحث العلمي وتنظيم ورش العمل والبرامج التدريبية  وتوفير المنح البحثية وتمويل المنح الدراسية للبحوث التطبيقية في مجال المياة، وأعلن  رئيس الجامعة خلال كلمته عن الانتهاء من تخصيص مقر للمركز  داخل كلية الهندسة.

وأكد محافظ الاسكندريه فى كلمته على أهمية مركز التميز فى مجال علوم المياة بجامعة الإسكندرية،  معربا عن أمله ان يقوم بدوره فى هذا المجال الهام بما يعود بالنفع على مصر من خلال تحسين ادارة موارد المياة فى مصر، ومساعدة الحكومة فى تحقيق رؤيتها 2030 للتنمية المستدامة، وتحسين نوعية الحياة.

وأشارإلى أن الجامعة لها باع طويل فى مجال المياة حيث أنشأت منذ سنوات مركز تحلية المياه، ومؤكداً على ضرورة أن تكون  مصر مواكبة لكل الحديث  والمتطور فى هذا المجال الهام.

كما استعرض الدكتور ياسر الشايب مدير المشروع بالجامعة الأمريكية، الأعمدة الأساسية التى سيرتكز عليها المركز، موضحاً انها ستكون خمسة أعمدة أساسية، وهى الحوكمة وما يرتبط بها من بناء وإدارة المركز بطريقة متطورة بعيدا عن الطرق التقليدية، والعمل على تطوير المناهج الدراسية بحيث تتناسب مع التطور الكبير فى مجال تكنولوجيا المياة واستحداث درجات علمية في مجال الدراسات العليا فى مجال المياه، وتطوير البحوث فى مجال المياة وربطها بالصناعة، وبناء القدرات وإعداد الكوادر البشرية وتأهيلهم للعمل فى هذا المجال عن طريق التدريب الجيد، واخيرا استدامة المركز بعد انتهاء المشروع في 2024، واستمراره لعقود وسنوات قادمة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بالأسماء.. تعيين وكلاء جدد بكليات جامعة الإسكندرية

رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح أول مركز حكومى متخصص لعلاج سرطان الاطفال ببرج العرب

جامعتا الإسكندرية وألاباما يناقشان التعاون لنشر ثقافة المدن الصحية

رئيس جامعة الإسكندرية يوقع 16 بروتوكول مع كبرى الشركات الصناعية

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

جامعه الاسكندريه

مركز علوم المياه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
مانشستر سيتي الأفضل فى إنجلترا عبر العصور بـ4 بطولات تاريخية

مانشستر سيتي الأفضل فى إنجلترا عبر العصور بـ4 بطولات تاريخية

سوبر كورة.. الزمالك يشترط 30 مليار جنيه للتفريط فى فرجانى ساسى

سوبر كورة.. الزمالك يشترط 30 مليار جنيه للتفريط فى فرجانى ساسى

النصف الآخر 13.. إيفا الفتاة التى وقعت فى حب الزعيم النازى.. تعرفت على هتلر عبر مصوره الشخصى وحاولت الانتحار لجذب انتباهه.. ظلت عشيقته طوال سنوات الحرب.. وتزوجا 40 ساعة فقط قبل انتحارهما بعد سقوط الرايخ الثالث

النصف الآخر 13.. إيفا الفتاة التى وقعت فى حب الزعيم النازى.. تعرفت على هتلر عبر مصوره الشخصى وحاولت الانتحار لجذب انتباهه.. ظلت عشيقته طوال سنوات الحرب.. وتزوجا 40 ساعة فقط قبل انتحارهما بعد سقوط الرايخ الثالث

بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة