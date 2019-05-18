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محافظ أسيوط: رصف عدة طرق بالقوصية لإحياء مسار محطات رحلة العائلة المقدسة

السبت، 18 مايو 2019 10:38 ص
محافظ أسيوط: رصف عدة طرق بالقوصية لإحياء مسار محطات رحلة العائلة المقدسة رصف الطرق بأسيوط
أسيوط ـ محمود عجمى
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قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، أن أعمال الرصف وصيانة الطرق تسير على قدم وساق بقرى ومراكز المحافظة، لافتا إلى اهتمام الدولة بتقديم كافة الخدمات بقطاع الطرق لخلق شبكة مواصلات متكاملة تخدم المواطنين، مشيرًا إلى الإنتهاء من أعمال رصف وصيانة عدة طرق محورية بمركز القوصية بطول 15 كم، وذلك فى إطار خطة المحافظة لرصف وتحسين شبكة الطرق الداخلية والطرق المحورية لتيسير سبل الانتقال للمواطنين والخدمات اليومية التى تيسر الأحوال المعيشية فى حركة الحياة اليومية.

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من رصف طريق رزقة الدير بقرية مير، والانتهاء من رصف طريق المنشاة الكبرى/عزبة خشبة، وإنتهاء أعمال إعادة رصف مدخل مير من كوبرى أيوب وطريق فزارة /عزبة يونس، وطريق بنى قرة/بلوط، وذلك ضمن خطة تطوير الطرق المؤدية لمحطات مسار رحلة العائلة المقدسة، حيث أن معظم هذه الطرق تؤدى إلى دير السيدة العذراء مريم المحرق أحد أبرز نقاط العائلة المقدسة فى أسيوط، مشددًا على متابعة أعمال الرصف لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين مع مراعاة المواصفات القياسية وتطبيق معايير الجودة لتحسين شبكة الطرق وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.

وأضافت هويدا الشافعى رئيس مركز ومدينة القوصية، أنه تم الانتهاء من رصف طريق رزقة الدير بتمويل من الدعم الذاتى لمشروعات الصيانة السنوية لخطة وحدة البنية الاساسية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والانتهاء من عدة طرق ضمن اعتمادات الخطة الاستثمارية وتنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهى طريق المنشاة الكبرى/عزبة خشبة ورصف طريق مدخل قرية مير بداية من كوبرى أيوب ورصف طريق بنى قرة/بلوط فضلا عن أعمال رصف طريق فزارة/عزبة يونس، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال صيانة لرصف طريق كاروت المؤدى للطريق الصحراوى الغربى لافتاً إلى أنه جارى تمهيد ورصف العديد من الطرق بنطاق المركز لتحسين شبكة الطرق الداخلية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى سياق أخر، أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالشباب، وهو ما يظهر جلياً فى دعوتهم بكافة المحافل ومشاركتهم فى النهوض والتقدم فضلاً عن دعوته المستمرة لممارستهم الرياضة والمشاركة فى الأنشطة الثقافية والاجتماعية والتوعوية للقضايا المختلفة التى تنمى روح الانتماء والمواطنة لدى فئات المجتمع المختلفة مشيراً إلى استمرار مديرية الشباب والرياضة فى تنظيم العديد من الفاعليات والندوات والمسابقات لتنمية قدرات الشباب وإستغلال طاقاتهم الإستغلال الأمثل خاصة خلال شهر رمضان الكريم.

 


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