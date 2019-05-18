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لو امتحاناتك فى شهر رمضان.. اعرف هل يجوز لك الفطر أم لا؟

السبت، 18 مايو 2019 01:32 ص
لو امتحاناتك فى شهر رمضان.. اعرف هل يجوز لك الفطر أم لا؟ امتحانات - أرشيفية
كتب لؤى على
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أنا طالب وأمتحن فهل يجوز لى الفطر مع العلم أننى لدى القدرة على الصيام؟.. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:
 

"لا يجوز لك الإفطار فى رمضان طالما كنت قادرًا على الصيام ولو أفطرت كنت عاصيًا آثما، حيث قال الله تعالى "فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ"، وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ مِنَ اللَّهِ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، وَإِنْ صَامَهُ".
 

وتابعت اللجنة فى ردها: "استعن بالله عز وجل وأدِ ركن الصيام الذى عليك لعل الله يوفقك فى امتحاناتك".


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