لو امتحاناتك فى شهر رمضان.. اعرف هل يجوز لك الفطر أم لا؟

كتب لؤى على

أنا طالب وأمتحن فهل يجوز لى الفطر مع العلم أننى لدى القدرة على الصيام؟.. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:



"لا يجوز لك الإفطار فى رمضان طالما كنت قادرًا على الصيام ولو أفطرت كنت عاصيًا آثما، حيث قال الله تعالى "فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ"، وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ مِنَ اللَّهِ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، وَإِنْ صَامَهُ".



وتابعت اللجنة فى ردها: "استعن بالله عز وجل وأدِ ركن الصيام الذى عليك لعل الله يوفقك فى امتحاناتك".