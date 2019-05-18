لوبان تدافع عن سجل حزبها الأوروبى وتنتقد سلوكيات ماكرون

كتب : أحمد علوى

دافعت رئيسة التجمع الوطنى، مارين لوبان، اليوم السبت، عن سجلها الأوروبى، واصفة إياه بأنه "رائع"، وانتقدت السلوك "المناهض للجمهورية" للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، واصفة إياه بـ"ملكًا طفلًا".

ووفقا لصحيفة 20 مينوت الفرنسية، ان ذلك الرد جاء بناء على تصريحات ايمانويل ماكرون الذى تعدى على التجمع الوطنى قبل نحو تسعة أيام من الانتخابات الاوروبية، حيث قال ان مرشحى الحزب اليمنى المتطرف للبرلمان الأوروبى "متسربين"، كما قال ان ميزانيتهم العمومية تعتبر كارثة بالنسبة لفرنسا وكذلك أوروبا.

وقالت مارين لوبان خلال مؤتمر صحفى ، قبل اجتماع كبير للقوميين الأوروبيين فى ميلانو ، شمال إيطاليا، "أجد أن سلوك إيمانويل ماكرون خطير للغاية. لقد أتيحت لى الفرصة بالفعل لأقول إن إيمانويل ماكرون بدا وكأنه أصيب بمتلازمة الملك الطفل، وهو نوع من الإصرار على غدانة الغي من اجل إعلاء صورته، وعدم التسامح والإحباط والرغبة المطلقة فى عدم الاحترام لغيره.

وقالت لوبان لابد وأن يترك ماكرون منصبه كرئيس للجمهورية ، إذ أنه لديه سلوك معاد للجمهورية بعمق وينتهك فى الوقت نفسه نص الدستور وروحه"، شعرت بالارتياح لفكرة أنه "إذا لم يسبق هذه الانتخابات ، فسيتعين عليه الرحيل".

وعندما سئلت لو بان عن سجل حزبها، قال مارين لوبان إنه "رائع"، لقد أتاحنا مع حلفائنا الفرصة لإعادة توجيه عملية البناء فى أوروبا بعمق".