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لماذا تحمى الغربان والفراخ برج لندن الشهير ؟!

السبت، 18 مايو 2019 09:54 م
لماذا تحمى الغربان والفراخ برج لندن الشهير ؟! غراب _ صورة أرشيفية
رويترز
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ربما يكون النظام السياسى البريطانى فى حالة فوضى، بسبب قضية الانسحاب من الاتحاد الأوروبى وربما تكون أيام رئيسة الوزراء تيريزا ماى فى منصبها معدودة لكن يبدو أن المملكة وبرج لندن ما زالا فى مأمن من الانهيار بعد ولادة أربعة فراخ غربان فى البرج الشهير.

 

وتقول الأسطورة إنه إذا رحلت الغربان الستة التى تسكن البرج، الذى يبلغ عمره نحو ألف عام ويضم مجوهرات التاج الملكى ويعتبر الآن مقصدا سياحيا شهيرا، فإن البرج سينهار وكذلك المملكة.

 

ويُعتقد أنه منذ عهد الملك تشارلز الثانى فى القرن السابع عشر، يتم تربية مجموعة صغيرة من الطيور هناك لمنع حدوث ذلك. وقال القائمون على البرج إن الفراخ الأربعة انضمت إلى المجموعة الحالية المؤلفة من سبعة غربان.

 

وقال مربى الغربان فى البرج يومان واردر كريستوفر سكايف ”يسرنا كثيرا أن نعلن أنه أصبح عندنا فى برج لندن أربعة فراخ رائعة وهى المرة الأولى التى ترى فيها غربان النور داخل برج لندن منذ أكثر من 30 عاما“.

 

وأضاف ”قررنا أن محاولة تفريخ الغربان فى برج لندن لتأمين مستقبلنا هى فكرة جيدة للغاية. فالأسطورة تحذرنا من أنه إذا رحلت الغربان عن البرج فسيتحول إلى كومة من التراب وسيلحق ضرر كبير بالمملكة“.

 


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برج لندن الشهير

غربان

مجوهرات التاج الملكى

مملكة بريطانيا

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