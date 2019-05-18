كوكب زحل "سيد الخواتم" يزين ليالى رمضان.. نقطة ذهبية ترى بالعين المجردة

كتب محمود راغب

يرصد بسماء مصر والمنطقة العربية وخلال ليالى شهر رمضان المبارك وحتى نهايته، كوكب زحل أجمل كواكب نظامنا الشمسى المعروف بـ"سيد الخواتم"، حيث سيظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية ومن خلال التلسكوب يمكن رؤية حلقاته.



وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن كوكب زحل سوف يظهر باتجاه الأفق الجنوبى الشرقى عند منتصف الليل، وسيقع إلى أسفل يسار كوكب المشترى بالنسبة للراصد، وخلال الشهر سيشرقان مبكرًا يومًا بعد يوم.



وأوضح التقرير، أنه بالرغم من أن زحل لمعانه يشبه لمعان نجم من المرتبة الأولى، ولكنه خافت مقارنة بالمشترى الذى يفوق زحل بحوالى 14 مرة، لافتًا إلى أن حلقات زحل بلغت أقصى ميلانها باتجاه الأرض فى أكتوبر 2017 وجانبها الشمالى فى قمة وضوحه، وكانت آخر مرة ترصد فيها فى العام 1988 ورؤيتها التالية ستكون فى 2046.



وكوكب زحل يستغرق 29 سنة ليكمل دورة واحدة حول الشمس، ولذلك فى كل حوالى 14 سنة ونصف نشاهد إما الوجه الشمالى أو الوجه الجنوبى لتلك الحلقات، ومن أجل الاستمتاع برؤية الحلقات هناك حاجة لاستخدام التلسكوب فالمنظر سيكون فى غاية الروعة والجمال.