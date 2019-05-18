كوريا الشمالية تحتج لدى الأمم المتحدة بشأن الاحتجاز الأمريكى لسفينتها

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طالبت كوريا الشمالية، الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عاجلة للمساعدة في استعادة سفينة شحن احتجزتها السلطات الأمريكية، واصفة الإجراء الأمريكي بأنه عمل "غير قانوني ومشين".

وبعث الممثل الدائم لكوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كيم سونج بخطاب إلى الأمين عام للمنظمة أنطونيو جوتيريش احتجاجا على احتجاز الولايات المتحدة سفينة شحن كورية شمالية مؤخرا للاشتباه في انتهاكها للعقوبات الدولية المفروضة على بيونج يانج.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن وكالة الأنباء الكورية المركزية (الوكالة الرسمية لكوريا الشمالية) أعلنت اليوم السبت أن كيم أكد في خطابه أن احتجاز السفينة هو عمل "غير قانوني، ومشين"، وأن ما حدث يشير بوضوح إلى أن الولايات المتحدة "دولة عصابات"، و"لا تأبه بالقوانين الدولية على الإطلاق"، ولفت إلى أن الولايات المتحدة ارتكبت عملا ينتهك السيادة ويخالف بشكل صارخ ميثاق الأمم المتحدة، بقيامها باحتجاز سفينة الشحن الخاضعة لسيادة بلاده.

وأضاف "أعتقد أن الأمين العام للأمم المتحدة مطالب باتخاذ تدابير عاجلة كوسيلة للإسهام في استقرار شبه الجزيرة الكورية وإثبات حيادية المنظمة، مشيرا إلى بلاده ستتابع الإجراءات التي ستتخذها الأمم المتحدة".

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت في 9 مايو الجاري أن الولايات المتحدة احتجزت لأول مرة سفينة كورية شمالية يشتبه في قيامها بنقل الفحم والآلات في انتهاك للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، حيث اعترضتها سلطات بحرية أجنبية، وهي حاليا في حيازة الولايات المتحدة.

وأضافت واقعة الاحتجاز مزيدا من عدم الوضوح بشأن آفاق استئناف المحادثات النووية المتوقفة بين واشنطن وبيونج يانج.