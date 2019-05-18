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فيديو.. عضو بالكونجرس تستنكر وصف إطلاق النار بالإرهاب فقط حال ارتكبها مسلمون

السبت، 18 مايو 2019 06:25 م
فيديو.. عضو بالكونجرس تستنكر وصف إطلاق النار بالإرهاب فقط حال ارتكبها مسلمون الكونجرس
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استنكرت العضو الديمقراطى فى الكونجرس الأمريكى، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، وصف حوادث إطلاق النار فى الولايات المتحدة بالأعمال "الإرهابية" فقط عندما يقوم بها مسلمون.

واستعرضت كورتيز، المنتخبة حديثا وهى أصغر مشرعة فى الكونجرس الأمريكى، خلال جلسة استجواب لمسؤولين، عددا من حوادث إطلاق النار التى نفذها مسلمون، ومنها حادثا سان بيرناردينو فى كاليفورنيا، وأورلاندو فى فلوريدا، وتساءلت لماذا وُصف منفذو هذه الأعمال بالإرهابيين، بينما سجلت حوادث أخرى نفذها أنصار تفوق العرق الأبيض، على أنها حوادث إطلاق نار فقط.

 

وقالت كورتيز "يبدو أن الرجال البيض، الذين يدعون لتفوق هذا العرق، ويشاركون فى حوادث إطلاق نار جماعى، يتمتعون بحصانة شبة كاملة من وصفهم بالإرهابيين المحليين".

 

وأضافت قائلة: "لا يسعنى أمام هذه الوقائع، إلا أن أشعر وأرى أن الهجمات التى يرتكبها مسلمون أمريكيون، يجرى وصفها بشكل تلقائى بأنها حوادث إرهاب محلى، بينما البيض لم يحدث معهم ذلك.. يكاد يكون ذلك حصرا بناء على الهوية".


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