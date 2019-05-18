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فيديو.. الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف ينجح فى استعادة أهم مناطق الضالع

السبت، 18 مايو 2019 12:40 م
فيديو.. الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف ينجح فى استعادة أهم مناطق الضالع الجيش اليمنى
إيمان حنا
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نجحت قوات محور الضالع ممثلة فى لواء العمالقة الخامس وقوات الحزام الأمنى وبإشراف قيادة المنطقة العسكرية الرابعة وبدعم من قوات التحالف فى استعادة مديرية قعطبة بالكامل من أيادى الميليشيا الحوثية والتى تعد من أهم مناطق محافظة الضالع، وتمكنت القوات من طرد المليشيا الحوثية وإلحاق خسائر فادحة بعناصرها.
 
وتمكنت أيضا قوات اللواء الخامس عمالقة بقيادة محمد خالد التركى من تحرير موقع قردح  بجبهة مريس وفتح الخط من قعطبة  إلى مريس وتكبيد الميليشيا الحوثية خسائر فادحة بعشرات القتلى والجرحى والعتاد .
 
كما تمكنت قوات الحزام الأمنى بقيادة العقيد أحمد صالح القبة من السيطرة على جبل صامح  الاستراتيجى المطل على  حمر السادة من الشمال و معسكر العللة و موقع العبارى  وحبيل.
 
ومن جانبه، أشاد رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبدالملك، بالانتصارات البطولية الحاسمة التى حققها الجيش الوطنى والمقاومة بإسناد كامل من تحالف دعم الشرعية فى اليمن، فى جبهات الضالع، والتى تكللت بدحر مليشيا الحوثى الانقلابية من مدينة قعطبة والمناطق المجاورة لها واستمرار تضييق الخناق عليها حتى تحرير جميع أراضى الوطن من مشروعها الطائفى المدعوم إيرانيا.
 

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