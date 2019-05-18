"فتح": لن نفرط بحقوق الشعب الفلسطينى مهما علت الضغوطات وعظمت التضحيات

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أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" "أنها لن تفرط بحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها القدس عاصمة دولة فلسطين، مهما علت الضغوطات وعظمت التضحيات، ومهما ظن البعض من أن الطريق للحرية والاستقلال صعب وطويل ومستحيل.

وقال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي - في بيان صحفي اليوم السبت - "إن النصر قادم لا محالة، وإنه بالصمود والمقاومة والصبر والتمسك بأرضنا وحقوق الشعب الفلسطيني، والعمل على كافة الصعد الدولية دون ملل أو كلل، وبالمعنويات العالية والثقة بالله وبالوحدة الوطنية، نعبر وننتصر ونرفع علمنا الفلسطيني فوق أسوار القدس".

وتابع القواسمي: "نمر بمرحلة دقيقة وحساسة وخطيرة، وهي بحاجة إلى التكاتف والتعاضد ونبذ الخلافات والتعالي عن صغائر الأمور، وإلى رفع المعنويات عاليا، والثقة المطلقة بأصعب الأوقات بأننا قادرون على الصمود والوقوف أمام الضغوطات والأعاصير، وأي صفقة مزعومة تسلبنا حقوقنا لن تمر".