غرف مذاكرة وصالات انترنت لطلاب المدن الجامعية استعدادا للامتحانات بالمحافظات

الإسماعيلية - جمال حراجى وكفر الشيخ محمد سليمان

أعلن الدكتورطارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس، أن مدينة الطلبة والطالبات يتوفر بها 15غرفة مذاكرة، بالإضافة الى قاعة الإنترنت، والصالة الثقافية، والصالة الرياضية، وجميعها متاحة للطلاب فى أى وقت، وتهتم الجامعة بكل ما يخدم الطلاب فى كافة الجوانب التعليمية والإجتماعية، والتى منها استعدادات المدن الجامعية لخدمة طلابها أثناء فترة إمتحانات الفصل الدراسى الثانى.

وأكد رئيس الجامعة، على أن المدن الجامعية مستعدة دائما لتوفيرسبل الراحة والإقامة الجيدة والجو المناسب لجميع طلابها من أجل تهيئة المناخ المناسب للمذاكرة وتحصيل العلم.

وأوضح الدكتورمحمد عبد الجواد المشرف العام على المدن الجامعية، أن طلاب المدن منتظمون فى تواجدهم بالمدن الجامعية طوال الفترة الماضية لذلك فإن إستعدادات المدن الجامعية للإمتحانات لم تنقطع، وأن رئيس الجامعة دائم المتابعة والالتقاء بطلاب المدن الجامعية للإستماع لمقترحاتهم وشكواهم فيما يخص تحسين الخدمة، مطالبا بمراعاة الهدوء والالتزام أثناء تأدية الإمتحانات

وقد أكد الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيح، أنه تابع تقديم المدن الجامعية للخدمات للطلاب أثناء فترة اختبارات الفصل الدراسى الثانى، والتى ستبدأ يوم 23 مايو الجارى .

وأكد القمرى، فى بيان له، أن الجامعة تهتم بكل ما يخدم طلابها فى الجوانب التعليمية والاجتماعية، وتوفير الإقامة الجيدة وسبل الراحة لجميع الطلاب لتهيئة مناخ مناسب للتحصيل والمذاكرة والمراجعة، مضيفا أن مدينة الطلاب والطالبات يتوفر بها غرف مذاكرة، بالإضافة إلى قاعة الإنترنت.

وأشار إلى اهتمام الجامعة بتحسين البنية الأساسية ووسائل الإقامة والإعاشة للطلاب المغتربين فى المدن الجامعية، وتوفير الأنشطة والخدمات التى تجعل من المدن الجامعية أماكن معيشية فاعلة للطلاب والطالبات.

ومن جانب أخر تفقد الدكتور مصطفى عبد النبى عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، أمتحانات نهاية العام فى ثلاث كليات نظرية وعملية، للأطمئنان على إنتظام العملية الامتحانية داخل اللجان، ومدى تطبيق معايير الجودة على الورقة الامتحانية، وتوافير التدابير الخاصة بالراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم، من حيث توفير الإضاءة والتهوية المناسبة فى اللجان، ليأتى ذلك تزامنًا مع بدء الأمتحانات "رسميًا" فى كليات الجامعة الـ 20.

رافق رئيس جامعة المنيا خلال جولته التفقدية، الدكتور عادل عبدالله عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد عبد العزيز عميد كلية الصيدلة، والدكتورة أمل أبو زيد عميد كلية التربية الفنية.

شملت الجولة التفقدية زيارة لـ"ثلاث" كليات، تفقد خلالها لجان الفرقتين الأولى والثانية لطلاب كلية الزراعة، والفرقة الثالثة "حديث" بكلية الصيدلة، إلى جانب تفقده للأمتحانات العملية للفرقة الثانية والرابعة بكلية تربية فنية.

وخلال جولاته التفقدية، أشار رئيس جامعة المنيا، إلى أن الأمتحانات تسير بإنتظام وفقاً لتطبيق معايير الجودة والضوابط التى أقرها مجلس الجامعة، ومشدداً على تواجد أستاذ المادة للرد على أى استفسارات من الطلاب وتواجد المراقبين والملاحظين وكاميرات المراقبة داخل جميع اللجان، متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب.