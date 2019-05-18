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ضد مجهول.. من استدرج طفل إمبابة واغتصبه وقتله؟

السبت، 18 مايو 2019 09:00 م
ضد مجهول.. من استدرج طفل إمبابة واغتصبه وقتله؟ الضحية
كتب أحمد حسنى
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فى عالم " الجريمة" لا يوجد شىء كامل نظرية ثابتة لا تتحرق بمرور الزمان، ولكن هناك دائمًا شواذ لكل قاعدة، فهناك جرائم قتل اخترقت تلك النظرية وقيدت ضد مجهول، ومرت سنوات على ارتكابها، ولم يستدل على الجانى، قد يكون أبطالها سياسيين وفنانين وشخصيات عامة أو مواطنين عاديين، ولكن ظلت تفاصيلها لغزا حير رجال الشرطة، ودفعتهم فى أغلب الحالات إلى حفظ القضية تحت مسمى "ضد مجهول".
 

"اليوم السابع" يقدم سلسلة "ضد مجهول" خلال شهر رمضان المبارك، نكشف فيها أبرز القضايا التى شملت الكثير من الإثارة والقصص، سواء كان أبطالها من الشخصيات العامة أو الفنانين أو المواطنين، ففى السطور التالية نرصد عددًا من تلك الجرائم التى حيرت الشرطة ولم يتم التوصل فيها لهوية الجانى.

عصفور إمبابة
عصفور إمبابة

مقتل "عصفورة إمبابة"

 

جريمة جديدة هزت منطقة "إمبابة" بالجيزة، وهى مقتل الطفل «م. س. مرسى» ذو الثالثة عشر عاما، على يد مجهول بعد الاعتداء عليه جنسيًا بمنطقة إمبابة.
 

خرج الطفل كعادته اليومية من محل "الجزارة" الذى يعمل به وأثناء عودته للمنزل، اختفى تمامًا حتى عثر على جثته بجوار مقلب قمامة ومصاب بعدة جروح.

التحريات كشفت أن الجانى استدرجه واعتدى عليه جنسيًا ثم قتله وتخلص من جثته بجوار مقلب قمامة، قبل أن يطعنه بسلاح أبيض لتغادر روح الطفل جسده الهزيل.
 

قوات الأمن كثفت من البحث وإعداد التحريات والاستماع للشهود وتفريغ كاميرات المراقبة دون فائدة، لتفشل فى تحديد الجانى وتقيد القضية "ضد مجهول".

الضحية
الضحية

 

جثة
جثة

 

 

 

من قتل عصفور إمبابة
من قتل عصفور إمبابة

 


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