ضبط 330 هاربا من أحكام قضائية بأسوان

أسوان - صلاح المسن

شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان، تضمنت الجهود ضبط 330 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.

حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام من ضبط 73 هاربا من جنح الحبس الجزئى، وضبط 18 هاربا من جنح الحبس المستأنف، كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 174 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، و65 محكوم عليهم فى جنح المخالفات.

وحكم سرقة تيار كهربائى وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط، وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجارى إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.