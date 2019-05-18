video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 18 مايو 2019 02:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 1137 مخالفة تموينية والتحفظ على 1طن دقيق مدعم بالشرقية

السبت، 18 مايو 2019 02:08 م
ضبط 1137 مخالفة تموينية والتحفظ على 1طن دقيق مدعم بالشرقية أجولة دقيق - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى
إضافة تعليق

كثفت مديرية التموين بالشرقية، حملاتها على الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين، لضبط الأسواق فى شهر رمضان،  أسفرت عن تحرير 1137 محضراً متنوعاً منها 852 محضراً للمخابز البلدية والسياحية مابين نقص وزن غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، كما تم تحرير (285) محضراً للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للإستخدام الآدمى، ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص .

وأشارت فايزة عبد الرحمن وكيل مديرية تموين الشرقية، أن الحملات التموينية أسفرت عن ضبط  طن دقيق بلدى مدعم 82% و3 طن ذرة صفراء و6 كرتونه زيت و20 جركن زيت و200 شيكارة سكر و30 شيكارة أرز و50 عبوة ملح و130 برطمان عسل و18 كيلو جبن رومى و 400 كيس مكرونة و10 كرتونة لحم بقرى و10 كرتونة جلاش و10 كرتونه مشمش مجفف.

وأضافت وكيل المديرية  أن الحملات أسفرت عن ضبط سلع غير غذائية منها 500 لتر سولار و20 شيكارة سماد يوريا و180 بستله دهانات و40 عبوة منظفات و20 بستلة دهانات و30 شيكارة بلاستيك و250 شيكارة غزل نسيج و170 قطعة ملابس و50 بكره خيط.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تشميع صيدليتين والتحفظ على 1583 عبوة دوائية مجهولة بالشرقية

ضبط طن دواجن و لحوم منتهية الصلاحية قبل إعادة بيعهم بالشرقية

التحفظ على 18 ألف 588 عبوة دوائية وأقراص مجهولة المصدر بالشرقية

إعدام نص طن جبن والتحفظ على مواد مجهولة المصدر فى مصنع للألبان بالشرقية

تموين الشرقية

مخالفات تموينية

الشرقية

ضبط دقيق مدعم

وكيل تموين الشرقية

محاضر للمخابز بالشرقية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

أخبار المحافظات

اخبار مصر اليوم

مصر

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

6 أهداف لقرار الحكومة حول قياس تنافسية المحافظات.. تعرف عليها

6 أهداف لقرار الحكومة حول قياس تنافسية المحافظات.. تعرف عليها

أوروبا تعلن الحرب على حجاب الصغيرات.. النمسا تقر قانون يمنع غطاء الرأس بالمدارس الابتدائية بزعم حماية الفتيات من الاستعباد.. منظمة إسلامية تطعن على دستوريته.. ومساعى ألمانية لخطوة مماثلة رغم الانتقادات

أوروبا تعلن الحرب على حجاب الصغيرات.. النمسا تقر قانون يمنع غطاء الرأس بالمدارس الابتدائية بزعم حماية الفتيات من الاستعباد.. منظمة إسلامية تطعن على دستوريته.. ومساعى ألمانية لخطوة مماثلة رغم الانتقادات

تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بتقسيط "التراكمات" على نفس أشهر المحاسبة.. والفصل عقوبة من يمس حق المواطنين.. 200 شكوى يومية ما بين أخطاء فواتير وفنية وكيدية.. ومتابعة دورية لسرعة الاستجابة للشكاوى

تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بتقسيط "التراكمات" على نفس أشهر المحاسبة.. والفصل عقوبة من يمس حق المواطنين.. 200 شكوى يومية ما بين أخطاء فواتير وفنية وكيدية.. ومتابعة دورية لسرعة الاستجابة للشكاوى

مانشستر سيتي يبحث عن ثلاثية تاريخية ضد واتفورد فى نهائى الكأس

مانشستر سيتي يبحث عن ثلاثية تاريخية ضد واتفورد فى نهائى الكأس

طولى رموشك بالقطن.. 4 حيل سحرية رائعة علشان تبرزى جمالك

طولى رموشك بالقطن.. 4 حيل سحرية رائعة علشان تبرزى جمالك

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة