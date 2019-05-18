ضبط 1137 مخالفة تموينية والتحفظ على 1طن دقيق مدعم بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

كثفت مديرية التموين بالشرقية، حملاتها على الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين، لضبط الأسواق فى شهر رمضان، أسفرت عن تحرير 1137 محضراً متنوعاً منها 852 محضراً للمخابز البلدية والسياحية مابين نقص وزن غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، كما تم تحرير (285) محضراً للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للإستخدام الآدمى، ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص .

وأشارت فايزة عبد الرحمن وكيل مديرية تموين الشرقية، أن الحملات التموينية أسفرت عن ضبط طن دقيق بلدى مدعم 82% و3 طن ذرة صفراء و6 كرتونه زيت و20 جركن زيت و200 شيكارة سكر و30 شيكارة أرز و50 عبوة ملح و130 برطمان عسل و18 كيلو جبن رومى و 400 كيس مكرونة و10 كرتونة لحم بقرى و10 كرتونة جلاش و10 كرتونه مشمش مجفف.

وأضافت وكيل المديرية أن الحملات أسفرت عن ضبط سلع غير غذائية منها 500 لتر سولار و20 شيكارة سماد يوريا و180 بستله دهانات و40 عبوة منظفات و20 بستلة دهانات و30 شيكارة بلاستيك و250 شيكارة غزل نسيج و170 قطعة ملابس و50 بكره خيط.