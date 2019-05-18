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ضبط مصنع ينتج "جيل شعر" مجهول المصدر فى الإسكندرية

السبت، 18 مايو 2019 11:15 ص
ضبط مصنع ينتج "جيل شعر" مجهول المصدر فى الإسكندرية جانب من المضبوطات
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط مصنع غير مرخص لمستحضرات تجميل بالإسكندرية، يستخدم علامات تجارية مملوكة للغير، وخامات تصنيع رديئة ومجهولة المصدر.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية، قيام مسئولين عن مصنع لمستحضرات التجميل "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مينا البصل بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الغش التجارى بتصنيع مستحضرات عناية بالشعر "جيل" غير مطابق للمواصفات من خامات رديئة ومجهولة المصدر، ووضعه داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية خاصة بإحدى شركات صناعة مستحضرات التجميل المملوكة للغير، وطرحها للبيع بالأسواق على أنها منتج أصلى عالى الجودة، غشاً وتدليساً على جمهور المستهلكين.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع وضبط المدير المسئول، كما تم ضبط (1788 عبوة منتج نهائى معد للبيع ومدون عليه البيانات التجارية الوهمية - 7 برميل خامات تصنيع بإجمالى 1050 طن مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بالمستندات التى تدل على مشروعية حيازتها أو صلاحيتها للاستعمال- 2 ماكينة تعبئة – 5 بكرة أكياس مستلزمات تعبئة -  1000 كرتونة فارغة مستلزمات تعبئة مدون عليها البيانات التجارية الوهمية".

 

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مستحضرات تجميل

جيل شعر

مستحضرات تجميل مغشوشة

حملات تموينية

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