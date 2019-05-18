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ضبط مستريح جديد بطهطا جمع 390 ألف جنيه من ضحاياه

السبت، 18 مايو 2019 11:10 ص
ضبط مستريح جديد بطهطا جمع 390 ألف جنيه من ضحاياه المتهم عقب القبض عليه
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص بسوهاج لإستلائه على مبلغ 390 ألف جنيه من مواطنين بدعوى توظيفها، وذلك استمراراً لجهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وتمكن فرع الإدارة بجنوب الصعيد عقب تقنين الإجراءات من ضبط شخص "حاصل على بكالوريوس تجارة"  مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج لتلقيه مبالغ مالية من عدد من المواطنين بلغ إجماليها ثلاثمائة وتسعون ألف جنيه ، لتوظيفها لهم فى مجال تجارة إكسسوارات المحمول وكروت الشحن ، مقابل حصولهم على أرباح شهرية ، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون.

واعترف المتهم بإرتكابه للواقعة ، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 


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