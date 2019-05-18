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صور.. مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بمركز بركة السبع

السبت، 18 مايو 2019 05:09 م
صور.. مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بمركز بركة السبع تفقد الخدمات الأمنية
المنوفية _محمد فتحى
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أجرى اليوم اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية بجولة ميدانية مفاجئة تفقد خلالها الحالة الأمنية والمرورية وخدمات تأمين الكنائس والمنشآت الهامة والدينية والاقتصادية بمركز شرطة بركة السبع.

 

وشملت الجولة كنيسة مارى جرجس، ديوان مركز بركة السبع، إدارة قوات الامن، إدارة الحماية المدنية) وذلك للوقوف على مدى استعداد وجاهزية القوات للتعامل مع كل ما يخل بالأمن العام وقيامهم بأداء كافة المهام الموكلة إليهم على الوجه المطلوب والتقي بالضباط والأفراد لرفع الروح المعنوية لهم وطالبهم باليقظة التامة وشدة ملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفوري عن أية ملحوظات والإلمام بالظروف الأمنية الراهنة ومراعاة الأمن الشخصي وتنفيذ الحرم الأمن ونقاط الفرز وتلافى أي سلبيات من شأنها أن تؤثر على الأمن العام.

 

وطالبهم بحسن معاملة المواطنين وتطبيق القانون بكل حزم وحسم على جميع المخالفين ومراعاة حقوق الإنسان.

مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الامنية (1)
 

 

مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الامنية (2)
 

 

مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الامنية (3)
 

 

مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الامنية (4)
 

 

مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الامنية (5)
 

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