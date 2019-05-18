صور.. محافظ الجيزة: رفع 210 طن مخلفات وقمامة فى حملة استمرت 5 ساعات

نفذت محافظة الجيزة حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات على نهر الطريق ورفع بعض أعمدة الإنارة وأرصفة وبلدورات تعيق حركة المرور ورفع كافة المخلفات والسيارات المتهالكة من شارع عثمان محرم بدءاً من شارع الهرم وحتى سوق الكنيسة .

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، فى بيان اليوم، أن المحافظة نوعت فى أسلوب تنفيذها للحملات حيث يتم تنفيذ حملات متكاملة من نظافة وإشغالات وإنارة على الشوارع لتظهر بصوره يلمسها المواطنين، مشيرًا إلى أن شارع عثمان محرم يعد واحد من أكبر الشوارع التجارية بحى العمرانية حيث كان يعانى من الكثير من صور عدم الانضباط .

وأشار راشد، إلى أن الحمله قامت بإزالة سوق عشوائى بالكامل أقامه الباعه الجائلين للخضر والفاكهة بمنتصف الشارع اسفل كوبرى ترسا ضاربين بعرض الحائط بحقوق المواطن فى السير بالشارع ومتسببين فى تكدس مرورى كبير بالمنطقة.

كما تم رفع الباعه الجائلين مفترشى الطريق من امام سوق الكنيسه واعادتهم الى الباكيات المخصصه لهم بداخل السوق مع التنبيه عليهم بعدم تكرار خروجهم لنهر الطريق لعدم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم .

وأكد راشد أن الحملة أزالت كافة صورة التعديات للمحلات والمقاهى وعشرات الأكشاك والشوادر والفروشات المخالفة إضافة إلى إزالة بروزات المحلات والمطاعم، كما قامت الحملة بإزالة موقف عشوائى للميكروباص أسفل كوبرى ترسا مع اعاده تخطيط المنطقه لضمان عدم وقوف السيارات بنهر الطريق تجنبا لحدوث تكدسات مرورية .

كما تم رفع 210 طن مخلفات وقمامة من نهر الطريق والجزيرة الوسطى إضافة الى رفع حوالى 30 سيارة متهالكة بالشارع بالكامل ، واستمرت الحملة على مدار 5 ساعات وتمت بمشاركه الأجهزة الأمنية وشرطة المرافق وفرق الاشغالات والإنارة والنظافة .

كما أكد محافظ الجيزة، أنه سيتم على الفور صيانة طبقة الرصف بالشارع وإصلاح أى مشكلات بها اضافه الى دعم الشارع بصناديق قمامة إضافية وإضافة عناصر جماليه له، مؤكدًا أنه تم تعيين خدمات أمنية من مرافق ومباحث ونوتجيات ثابتة على مدار اليوم لضمان عدم تكرار أى صورة من صور الاهمال مجدداً والحفاظ على المجهودات التى تمت خلال الحملة وإعادة الانضباط الى الشارع بشكل ملحوظة لمسه المواطنين كما وجه بمراجعه كافة أعمدة الانارة لرفع مستوى الإنارة بالشارع.