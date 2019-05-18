صور.. محاضرة وأمسية شعرية بـ"الليالى رمضانية" فى فرع ثقافة أسوان

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة فعالياتها بليالى شهر رمضان بفرع ثقافة أسوان، حيث نظمت احتفالية بجمعية تنمية المجتمع بنجع القبة بغرب أسوان، تضمنت محاضرة "دور الشباب فى إحداث التنمية الشاملة"، ألقتها منى سيد مدرس خدمة فرد بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية، وأشارت إلى أن فئة الشباب أهمّ الفئات التى تعمل على بناء وتنمية المجتمع، فهم الأكثر طموحاً فى المجتمع وعملية التغيير والتقدم لا تقف عند حدود بالنسبة لهم فهم أساس التغيير والقوة القادرة على إحداثه، لذلك يجب أن يكون استقطاب طاقاتهم وتوظيفها أولوية المؤسسات والجهات.

وأعقبتها أمسية شعرية شارك فيها الشعراء نبيل يونس وسمير طلب وعبد الباسط عبد الحميد، محمد المصرى، إلى جانب ورشة فنية "طباعة على القماش" تدريب يارا محمود، وفى الختام قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة مدحت محرم، قدمت الفرقة مجموعة من التبلوهات النوبية منها "الكف، التاتا، الاراجيد، النجرشاد".