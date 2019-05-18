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السبت، 18 مايو 2019 09:02 م
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صور.. مئات العدائين يشاركون فى ماراثون سور الصين العظيم

السبت، 18 مايو 2019 08:57 م
صور.. مئات العدائين يشاركون فى ماراثون سور الصين العظيم ماراثون سور الصين العظيم
كتب وكالات _ تصوير رويترز
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شارك مئات العدائين فى واحد من أكثر السباقات الجرى شهرة فى العالم، وهو ماراثون سور الصين العظيم، والذى يشمل قسم هوانجياجوان من السور.

وكان انطلق هذا الماراثون سنة 1999، وشيئا فشيئا أخذ يتطور ويستقطب متسابقين من مختلف أنحاء العالم، وفى هذا السباق قطع العداؤون مسافات كبيرة من السور جريا، والذى يعد أحد أعظم معالم البشرية .

ماراثون سور الصين العظيم (1)
ماراثون سور الصين العظيم

 

ماراثون سور الصين العظيم (2)
ماراثون سور الصين العظيم

 

ماراثون سور الصين العظيم (3)
ماراثون سور الصين العظيم 

 

ماراثون سور الصين العظيم (4)
ماراثون سور الصين العظيم 

 

ماراثون سور الصين العظيم (5)
ماراثون سور الصين العظيم 

 

ماراثون سور الصين العظيم (6)
ماراثون سور الصين العظيم 

 

ماراثون سور الصين العظيم (7)
ماراثون سور الصين العظيم

 

ماراثون سور الصين العظيم (8)
ماراثون سور الصين العظيم

 

ماراثون سور الصين العظيم (9)
ماراثون سور الصين العظيم 

 

ماراثون سور الصين العظيم (10)
ماراثون سور الصين العظيم 

 

 


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