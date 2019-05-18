صور.. قساوسة وأقباط يشاركون بافتتاح المسجد الكبير فى ديروط بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمى

شارك قساوسة مركز ديروط أئمة الأوقاف وأهالى قرية منشية ناصر التابعة لقرية صنبو بمركز ديروط محافظة أسيوط، افتتاح المسجد الكبير فى أجواء خيمت عليها روح الوحدة الوطنية بين نسيج المجتمع المصري.

وحرص القساوسة على مشاركة المسلمين فرحتهم بافتتاح المسجد الكبير وتناول إفطار شهر رمضان المبارك داخل المسجد، بحضور الدكتور محمد عبد المالك، عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر بأسيوط، والقس أمجد راعى الكنيسة الإنجيلية والقمص إبرام ثروت وكيل مطرانية ديروط، والمستشار طارق عزيز بهيئة قضايا الدولة بأسيوط، والعديد من رجال الدين الإسلامى والمسيحى والقيادات الشعبية ورموز العائلات بالقرية.

وأكد القمص إبرام ثروت وكيل مطرانية ديروط بأسيوط، على وحدة المسلمين والأقباط، وأننا جميعًا نسيج واحد ونعيش فى وطن واحد متماسك وقوى خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذى أولى اهتماما كبيرا بالمواطنة والعيش المشترك، والتآخى بين الناس والمحبة بينهم.

وأضاف الدكتور محمد عبدالمالك، عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر بأسيوط، أن مشاركة وفد من قساوسة وأهالى مركز ديروط، فرحة أبناء قرية منشية ناصر بقرية صنبو فى افتتاح المسجد الكبير، ما هو إلا مثالا يحتذى به فى المحبة والتآهى بين الناس بمختلف أطيافهم مسلمين وأقباط.



قساوسة وأقباط يشاركون المسلمين في افتتاح المسجد الكبير والأفطار به بديروط

أحد القساوسة وعميد كلية أصول الدين بالمسجد بعد افتتاحة

عميد كلية أصول الدين وأحد القساوسة يتناولون الأفطار بالمسجد مع المسلمين

المسجد الكبير من الداخل

القساوسة داخل المسجد يستمعون إلى الحديث

المسجد الكبير بديروط من الخارج

عميد كلية أصول الدين والقساوسة داخل المسجد

المسجد الكبير بديروط

عميد كلية أصول الدين مع المواطنين بالمسجد

قساوسة وأقباط يشاركون المسلمين في افتتاح المسجد الكبير والأفطار به بديروط

قساوسة وأقباط يشاركون المسلمين في افتتاح المسجد الكبير والأفطار به بديروط

قساوسة وأقباط يشاركون المسلمين في افتتاح المسجد الكبير والأفطار به بديروط

قساوسة وأقباط يشاركون المسلمين في افتتاح المسجد الكبير والأفطار به بديروط

المسجد الكبير بديروط

المسجد الكبير بديروط من الداخل

قساوسة وأقباط يشاركون المسلمين في افتتاح المسجد الكبير والأفطار به بديروط

قساوسة وأقباط يشاركون المسلمين في افتتاح المسجد الكبير والأفطار به بديروط

المسجد من الداخل

قساوسة وأقباط يشاركون المسلمين في افتتاح المسجد الكبير والأفطار به بديروط

كلمة أحد القساوسة بالمسجد