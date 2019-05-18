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الدين لله والوطن للجميع..

صور.. قساوسة وأقباط يشاركون بافتتاح المسجد الكبير فى ديروط بأسيوط

السبت، 18 مايو 2019 12:52 م
صور.. قساوسة وأقباط يشاركون بافتتاح المسجد الكبير فى ديروط بأسيوط أقباط فى افتتاح مسجد بأسيوط
أسيوط ـ محمود عجمى
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شارك قساوسة مركز ديروط أئمة الأوقاف وأهالى قرية منشية ناصر التابعة لقرية صنبو بمركز ديروط محافظة أسيوط، افتتاح المسجد الكبير فى أجواء خيمت عليها روح الوحدة الوطنية بين نسيج المجتمع المصري.

وحرص القساوسة على مشاركة المسلمين فرحتهم بافتتاح المسجد الكبير وتناول إفطار شهر رمضان المبارك داخل المسجد، بحضور الدكتور محمد عبد المالك، عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر بأسيوط، والقس أمجد راعى الكنيسة الإنجيلية والقمص إبرام ثروت وكيل مطرانية ديروط، والمستشار طارق عزيز بهيئة قضايا الدولة بأسيوط، والعديد من رجال الدين الإسلامى والمسيحى والقيادات الشعبية ورموز العائلات بالقرية.

وأكد القمص إبرام ثروت وكيل مطرانية ديروط بأسيوط، على وحدة المسلمين والأقباط، وأننا جميعًا نسيج واحد ونعيش فى وطن واحد متماسك وقوى خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذى أولى اهتماما كبيرا بالمواطنة والعيش المشترك، والتآخى بين الناس والمحبة بينهم.

وأضاف الدكتور محمد عبدالمالك، عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر بأسيوط، أن مشاركة وفد من قساوسة وأهالى مركز ديروط، فرحة أبناء قرية منشية ناصر بقرية صنبو فى افتتاح المسجد الكبير، ما هو إلا مثالا يحتذى به فى المحبة والتآهى بين الناس بمختلف أطيافهم مسلمين وأقباط.

الدين لله والوطن للجميع.. قساوسة وأقباط يشاركون المسلمين في افتتاح المسجد الكبير بديروط في أسيوط (1)
قساوسة وأقباط يشاركون المسلمين في افتتاح المسجد الكبير والأفطار به بديروط 

 

الدين لله والوطن للجميع.. قساوسة وأقباط يشاركون المسلمين في افتتاح المسجد الكبير بديروط في أسيوط (3)
أحد القساوسة وعميد كلية أصول الدين بالمسجد بعد افتتاحة
 
الدين لله والوطن للجميع.. قساوسة وأقباط يشاركون المسلمين في افتتاح المسجد الكبير بديروط في أسيوط (4)
عميد كلية أصول الدين وأحد القساوسة يتناولون الأفطار بالمسجد مع المسلمين

 

الدين لله والوطن للجميع.. قساوسة وأقباط يشاركون المسلمين في افتتاح المسجد الكبير بديروط في أسيوط (5)
المسجد الكبير من الداخل

الدين لله والوطن للجميع.. قساوسة وأقباط يشاركون المسلمين في افتتاح المسجد الكبير بديروط في أسيوط (7)

 
القساوسة داخل المسجد يستمعون إلى الحديث

 

الدين لله والوطن للجميع.. قساوسة وأقباط يشاركون المسلمين في افتتاح المسجد الكبير بديروط في أسيوط (8)
المسجد الكبير بديروط من الخارج

 

الدين لله والوطن للجميع.. قساوسة وأقباط يشاركون المسلمين في افتتاح المسجد الكبير بديروط في أسيوط (9)
عميد كلية أصول الدين والقساوسة داخل المسجد

 

الدين لله والوطن للجميع.. قساوسة وأقباط يشاركون المسلمين في افتتاح المسجد الكبير بديروط في أسيوط (10)
المسجد الكبير بديروط

 

الدين لله والوطن للجميع.. قساوسة وأقباط يشاركون المسلمين في افتتاح المسجد الكبير بديروط في أسيوط (11)
عميد كلية أصول الدين مع المواطنين بالمسجد

 

الدين لله والوطن للجميع.. قساوسة وأقباط يشاركون المسلمين في افتتاح المسجد الكبير بديروط في أسيوط (12)
قساوسة وأقباط يشاركون المسلمين في افتتاح المسجد الكبير والأفطار به بديروط 
 

 

الدين لله والوطن للجميع.. قساوسة وأقباط يشاركون المسلمين في افتتاح المسجد الكبير بديروط في أسيوط (13)
قساوسة وأقباط يشاركون المسلمين في افتتاح المسجد الكبير والأفطار به بديروط 
 

 

الدين لله والوطن للجميع.. قساوسة وأقباط يشاركون المسلمين في افتتاح المسجد الكبير بديروط في أسيوط (14)
قساوسة وأقباط يشاركون المسلمين في افتتاح المسجد الكبير والأفطار به بديروط 
 

 

الدين لله والوطن للجميع.. قساوسة وأقباط يشاركون المسلمين في افتتاح المسجد الكبير بديروط في أسيوط (15)
قساوسة وأقباط يشاركون المسلمين في افتتاح المسجد الكبير والأفطار به بديروط 
 

 

الدين لله والوطن للجميع.. قساوسة وأقباط يشاركون المسلمين في افتتاح المسجد الكبير بديروط في أسيوط (17)
 
المسجد الكبير بديروط

 

الدين لله والوطن للجميع.. قساوسة وأقباط يشاركون المسلمين في افتتاح المسجد الكبير بديروط في أسيوط (18)
المسجد الكبير بديروط من الداخل

 

الدين لله والوطن للجميع.. قساوسة وأقباط يشاركون المسلمين في افتتاح المسجد الكبير بديروط في أسيوط (19)
قساوسة وأقباط يشاركون المسلمين في افتتاح المسجد الكبير والأفطار به بديروط 
 

 

الدين لله والوطن للجميع.. قساوسة وأقباط يشاركون المسلمين في افتتاح المسجد الكبير بديروط في أسيوط (20)
قساوسة وأقباط يشاركون المسلمين في افتتاح المسجد الكبير والأفطار به بديروط 
 
الدين لله والوطن للجميع.. قساوسة وأقباط يشاركون المسلمين في افتتاح المسجد الكبير بديروط في أسيوط (21)
المسجد من الداخل

 

الدين لله والوطن للجميع.. قساوسة وأقباط يشاركون المسلمين في افتتاح المسجد الكبير بديروط في أسيوط (22)
قساوسة وأقباط يشاركون المسلمين في افتتاح المسجد الكبير والأفطار به بديروط 
 

 

الدين لله والوطن للجميع.. قساوسة وأقباط يشاركون المسلمين في افتتاح المسجد الكبير بديروط في أسيوط (23)
كلمة أحد القساوسة بالمسجد

 


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