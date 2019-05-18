video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 18 مايو 2019 01:46 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. ضبط ملازم وتليفونات محمولة بامتحان "العربى" للدبلومات بالجيزة

السبت، 18 مايو 2019 12:35 م
صور.. ضبط ملازم وتليفونات محمولة بامتحان "العربى" للدبلومات بالجيزة ضبط ملازم وتليفونات محمولة
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق
تمكن المعلمون المراقبين على لجان الامتحانات فى مدرسة الجيزة الثانوية الكهربائية من ضبط ملازم وتليفونات محمولة مع طلاب شهادة الدبلومات الفنية خلال أداء امتحان مادة اللغة العربية لطلاب نظام الثلاث سنوات.
 
وشدد مسئولو قطاع التعليم خلال زيارتهم للجان الامتحانات من جمع ملازم من أدراج المقاعد مع الطلاب مطالبين بتحرير محاضر غش لأى مخالفة يتم ضبطها. 
 
ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى مدرسة الجيزة الكهربائية فى 26 لجنة فرعية.
 
وشهدت اللجنة أيضا دخول طالب بعد مرور أكثر من نصف ساعة لجنة الامتحان حيث حضر فى الثانية عشرة إلا ثلث بينما بدأت لجنة الامتحان الساعة الحادية عشرة.
 
وكانت قد انطلقت اليوم امتحانات شهادات الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية ، حيث يؤدى قرابة 757 ألف طالب وطالبة اختباراتهم فى مادتى التربية الدينية واللغة العربية.
 
ووصلت مظاريف الأسئلة إلى لجان سير الامتحانات وسط تأمين من الجهات المختصة والأمن الإدارى فى الإدارات والمديريات التعليمية كما بدأت غرفة العمليات المركزية فى التواصل مع رؤساء لجان السير للتأكيد على وصول الأسئلة فى موعدها ودخول الطلاب وعدم وجود أى مشكلات تتعلق بسير اللجان. 
 
وبدأت لجنة الامتحان التاسعة صباحا وتنتهى ظهر اليوم ويؤدى طلاب الدبلومات الفنية نظام الثلاث والخمس سنوات اختباراتهم فى 2329 لجنة سير أصلية، بالإضافة إلى 473 لجنة ملحقة بالمحافظات ليكون إجمالى اللجان 2802 لجنة.
 
ووصل إجمالى الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية تجارى، وفندقى، وزراعى، وصناعى، 757056 طالبًا وطالبة، حيث إن طلاب التعليم التجارى 260200 طالبًا وطالبة، وإجمالى طلاب التعليم الفندقى 21864 طالبًا/طالبة، والزراعى 98775 طالبًا/طالبة، وإجمالى عدد طلاب التعليم الصناعى 376217 طالبًا وطالبة.
 
 
WhatsApp Image 2019-05-18 at 11.54.46 AM (1)
 

WhatsApp Image 2019-05-18 at 11.54.46 AM (2)
 

WhatsApp Image 2019-05-18 at 11.54.46 AM
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التشديد على رؤساء لجان الدبلومات بعدم حيازة الطلاب المحمول خلال الامتحان

احترسوا شاومينج خديعة كبرى ولا تسريب لامتحانات أولى ثانوى 2019 الترم الثانى

غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية: استقرار اللجان حتى الآن

تأسيس صندوق استثمار قومى للمساهمة فى الإنفاق على مشروعات تطوير التعليم

غدًا.. انطلاق امتحانات مايو لأولى ثانوى إلكترونيا وورقيا

طلاب الدبلومات الفنية يبدأون امتحاناتهم بمادتى التربية الدينية والعربى

لطلاب الثانوية العامة.. اعرف رقم الجلوس واللجان بالاسم

757 ألف طالب بالدبلومات الفنية يبدأون اليوم امتحاناتهم فى 2329 لجنة

التربية والتعليم

امتحانات الدبلومات الفنية

انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

6 أهداف لقرار الحكومة حول قياس تنافسية المحافظات.. تعرف عليها

6 أهداف لقرار الحكومة حول قياس تنافسية المحافظات.. تعرف عليها

أوروبا تعلن الحرب على حجاب الصغيرات.. النمسا تقر قانون يمنع غطاء الرأس بالمدارس الابتدائية بزعم حماية الفتيات من الاستعباد.. منظمة إسلامية تطعن على دستوريته.. ومساعى ألمانية لخطوة مماثلة رغم الانتقادات

أوروبا تعلن الحرب على حجاب الصغيرات.. النمسا تقر قانون يمنع غطاء الرأس بالمدارس الابتدائية بزعم حماية الفتيات من الاستعباد.. منظمة إسلامية تطعن على دستوريته.. ومساعى ألمانية لخطوة مماثلة رغم الانتقادات

تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بتقسيط "التراكمات" على نفس أشهر المحاسبة.. والفصل عقوبة من يمس حق المواطنين.. 200 شكوى يومية ما بين أخطاء فواتير وفنية وكيدية.. ومتابعة دورية لسرعة الاستجابة للشكاوى

تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بتقسيط "التراكمات" على نفس أشهر المحاسبة.. والفصل عقوبة من يمس حق المواطنين.. 200 شكوى يومية ما بين أخطاء فواتير وفنية وكيدية.. ومتابعة دورية لسرعة الاستجابة للشكاوى

مانشستر سيتي يبحث عن ثلاثية تاريخية ضد واتفورد فى نهائى الكأس

مانشستر سيتي يبحث عن ثلاثية تاريخية ضد واتفورد فى نهائى الكأس

طولى رموشك بالقطن.. 4 حيل سحرية رائعة علشان تبرزى جمالك

طولى رموشك بالقطن.. 4 حيل سحرية رائعة علشان تبرزى جمالك

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة