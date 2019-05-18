صور.. ضبط ملازم وتليفونات محمولة بامتحان "العربى" للدبلومات بالجيزة

كتب محمود طه حسين

تمكن المعلمون المراقبين على لجان الامتحانات فى مدرسة الجيزة الثانوية الكهربائية من ضبط ملازم وتليفونات محمولة مع طلاب شهادة الدبلومات الفنية خلال أداء امتحان مادة اللغة العربية لطلاب نظام الثلاث سنوات.

وشدد مسئولو قطاع التعليم خلال زيارتهم للجان الامتحانات من جمع ملازم من أدراج المقاعد مع الطلاب مطالبين بتحرير محاضر غش لأى مخالفة يتم ضبطها.

ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى مدرسة الجيزة الكهربائية فى 26 لجنة فرعية.

وشهدت اللجنة أيضا دخول طالب بعد مرور أكثر من نصف ساعة لجنة الامتحان حيث حضر فى الثانية عشرة إلا ثلث بينما بدأت لجنة الامتحان الساعة الحادية عشرة.

وكانت قد انطلقت اليوم امتحانات شهادات الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية ، حيث يؤدى قرابة 757 ألف طالب وطالبة اختباراتهم فى مادتى التربية الدينية واللغة العربية.

ووصلت مظاريف الأسئلة إلى لجان سير الامتحانات وسط تأمين من الجهات المختصة والأمن الإدارى فى الإدارات والمديريات التعليمية كما بدأت غرفة العمليات المركزية فى التواصل مع رؤساء لجان السير للتأكيد على وصول الأسئلة فى موعدها ودخول الطلاب وعدم وجود أى مشكلات تتعلق بسير اللجان.

وبدأت لجنة الامتحان التاسعة صباحا وتنتهى ظهر اليوم ويؤدى طلاب الدبلومات الفنية نظام الثلاث والخمس سنوات اختباراتهم فى 2329 لجنة سير أصلية، بالإضافة إلى 473 لجنة ملحقة بالمحافظات ليكون إجمالى اللجان 2802 لجنة.

ووصل إجمالى الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية تجارى، وفندقى، وزراعى، وصناعى، 757056 طالبًا وطالبة، حيث إن طلاب التعليم التجارى 260200 طالبًا وطالبة، وإجمالى طلاب التعليم الفندقى 21864 طالبًا/طالبة، والزراعى 98775 طالبًا/طالبة، وإجمالى عدد طلاب التعليم الصناعى 376217 طالبًا وطالبة.