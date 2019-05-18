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صور.. شاهد أعمال التطوير بالممشى السياحى بالغردقة لجذب انتباه السياح

السبت، 18 مايو 2019 02:50 م
صور.. شاهد أعمال التطوير بالممشى السياحى بالغردقة لجذب انتباه السياح الممشى السياحى
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تجرى محافظة البحر الأحمر، عملية تطوير وتجديد لمنطقة الممشى السياحى بالغردقة، والذى يعد  أحد أهم المقاصد السياحية للسائحين والأهالى بمدينة الغردقة.

من جانبه، قال اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، أن عملية التطوير بالممشى تتم  بتصميم جديد وعصرى يجذب الانتباه ويحتوى على معالم مصر التاريخية.

وأكد المحافظ إلى أن التطوير لا يقتصر على الشكل الجمالى وحسب، إنما سيشمل تطوير لشبكات الصرف الصحى ومراكز الخدمة ودورات المياه والكافيتريات لمواكبة التصميم الجديد، كما سيتم تخصيص مكان لركوب الدراجات وإضافة أماكن ترفيهية وبرجولات محاطة بالأشجار والأزهار على امتداد الممشى.

وكشف المحافظ أن المنشآت السياحية ستتكفل بالتكاليف والصيانة كاملة لتطوير الممشي، الذى سيكون له الأثر الكبير فى جذب السائحين وترويج السياحة بالبحر الأحمر.

 
 
الممشى السياحى بالغردقة (1)
 
الممشى السياحى بالغردقة (2)
 
الممشى السياحى بالغردقة (3)
 
الممشى السياحى بالغردقة (4)
 
الممشى السياحى بالغردقة (5)
 
الممشى السياحى بالغردقة (6)
 
الممشى السياحى بالغردقة (7)
 
الممشى السياحى بالغردقة (8)
 
الممشى السياحى بالغردقة (9)
 

 


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الغردقة

تطوير الممشي السياحي بالغردقه

البحر الاحمر

شبكات الصرف الصحى

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