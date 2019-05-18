صور.. رفع 90 طن قمامة فى حملات مكبرة للنظافة والتجميل بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

أعلنت محافظة سوهاج، عن تنفيذ الوحدات المحلية المختلفة خلال الأسبوع الماضى حملات مكبرة للنظافة والتجميل بالقرى والمراكز والمدن، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج بشأن الارتقاء بمنظومة النظافة ورفع القمامة والمخلفات الصلبة والتراكمات أولا بأول، للحفاظ على الشكل الحضارى للمحافظة.

وأوضح محمد عبد الحميد امبابى رئيس مركز ومدينة سوهاج، أن أعمال النظافة أسفرت عن رفع 70 طن من القمامة والمخلفات، بقرى " إدفا، والقنابرة، وأولاد نصير، والمحامدة البحرية، وروافع القصير"، حيث تم التخلص الآمن منها ونقلها إلى المقلب العمومى، مشيراً إلى تطهير حجز الرى بقرية الصلعا بالتعاون مع مديرية الري، بالإضافة الى رفع جميع المخلفات وجذوع النخل والحيوانات النافقة، للحفاظ على المجرى المائى.

وقال عامر عوض رئيس مركز ومدينة البلينا، أنه تم تجميل شارع كورنيش النيل بالمدينة بدهان البلدورات، ودهان سور كورنيش النيل لظهور المدينة بالمظهر الحضارى، مشيراً إلى مشاركة شباب قرية برديس وقيامهم بأعمال التجميل بالقرية، ودهان البلدورات.

وأشار أحمد شاكر رئيس حى شرق سوهاج، أن الحى مستمر فى تنفيذ حملة"الشارع جزء من بيتك"، حيث تمت أعمال النظافة والتجميل بمساكن مدينة ناصر، وخلف الجامعة ورفع كميات كبيرة من القمامة والأتربة، وكذلك فى شارعى ترعة باجا الغربي، والشرقي، مشيراً إلى أن الحملة شهدت مشاركة إيجابية من المواطنين .

وقال عبدالمنعم عبدالقوى رئيس مركز ومدينة ساقلتة، أنه تم تنفيذ حملة نظافة وإشغالات مكبرة شملت رفع الباعة الجائلين بشارع التحرير، والقيام بأعمال النظافة بطريق الحرية، وشارعى التحرير، و٢٣يوليو، مشيراً إلى الاستجابة لشكوى اهالى شارع الحرية وحل مشكلة القمامة، وإصلاح ماسورة تالفة بالتعاون مع فنيين من شركة المياه والصرف الصحي.

وأشارت فريدة سلام رئيس حى غرب سوهاج أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ سوهاج خلال تفقده لميدان العارف الثلاثاء الماضي، تمت مراجعة تراخيص الإعلانات، وتند المحلات التجارية، والباكيات بمنطقة العارف، حيث تم إزالة المخالف منها، مشيرة إلى القيام بحملة صيانة لكشافات الإنارة للشوارع الفرعية لمنطقة المخبز الآلى بشارع عقبة بن نافع، وشارع عبد الله بن الزبير.

وأضافت انه تم تسليم جائزة مسابقة "زينة الشوارع فى رمضان" وقدرها 1000 جنيها لأهالى شارع الطمرانى بنجع مصلح، مقدمة من حى غرب كمبادرة لتشجع الأهالى والأطفال على تجميل وتزيين الشوارع للإرتقاء بالمظهر الحضارى خاصة خلال أيام الشهر الفضيل.

وتم رفع 20 طن مخلفات صلبة وأتربة من شوارع "رابعة العدوية بالساحل الغربي، وطريق طما الرياينة، وشارع أحمد عرابى" بمدينة طما لتسهيل الحركة المرورية.

كما تم رفع مخلفات القمامة والأتربة بشارع بيروت بالساحل، وأمام مسجد العبور بالساحل الغربي، فضلاً عن رفع القمامة عن محيط محطة السكة الحديد بطما، وشارع مبارك بالمنشية الجديدة، وقرية الرياينة المعلق.

أما فى مركز ومدينة المراغة، تم تنفيذ حملات مكبرة بوحدة قروى البطاخ، ونجعى ابوعوض والكماش، وبقرى شندويل، والبطاخ، وبناويط، واولاد اسماعيل، والغريزات، وقرى "بنى هلال، الفرقان، والابعدبة"، حيث تم رفع التراكمات والقمامة، ومخلفات تطهير الترع والمصارف، كذلك تم رفع المخلفات الصلبة والتخلص الامن منها، ونقلها الى المقلب الخاص بالوحدة بالجبل الغربي.

وفى المنشاة تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة شملت عدة شوارع منها صلاح سالم الشرقي، وسعد زغلول، وعبد المنعم رياض، وميدانى الشهداء وجمال عبد الناصر، كما شملت أيضا شوارع البحر وحامد خليل، مشيراً إلى القيام بحملة لضبط الاسواق ومراقبة الأسعار والسلع الغذائية بالتنسيق مع إدارات" الطب البيطرى والصحة والتموين"، حيث تم تحرير عدد 7 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و3 محاضر عدم التزام بالنظافة العامة.