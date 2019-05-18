صور .. بدء التصويت فى الانتخابات التشريعية الأسترالية بمشاركة المعارضة

رويترز

فتحت مراكز الاقتراع في أستراليا أبوابها لبدء الانتخابات التشريعية التي ترجح فيها كفة المعارضة العمالية بشكل طفيف.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم السبت، أنه سيتوجب على نحو 17 مليون ناخب أسترالي اختيار ممثليهم، فيما تمنح الاستطلاعات تقدما طفيفا لحزب العمال على المحافظين الحاكمين منذ ستة أعوام.

وخلال 48 ساعة هذا الأسبوع قطع رئيس الوزراء المنتهية ولايته سكوت موريسون مسافة ثمانية آلاف كلم - أي المسافة بين باريس وبكين - للقاء الناخبين.

ومن مدينة سيدني (جنوب شرق)، كثف موريسون وخصمه الرئيسي العمالي بيل شورتن التنقلات لإقناع الناخبين الأكثر ترددا.











