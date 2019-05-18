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صور.. الانتهاء من أعمال التطوير باستاد الإسكندرية استعدادا لكأس الأمم

السبت، 18 مايو 2019 12:15 ص
صور.. الانتهاء من أعمال التطوير باستاد الإسكندرية استعدادا لكأس الأمم استاد الإسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير
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أعلنت إدارة استاد الإسكندرية الانتهاء من أعمال التطوير داخل استاد الإسكندرية، وسيتم تسلم أعمال التطوير خلال الأسبوع القادم.
 
وصرح مصدر مسئول داخل استاد الإسكندرية، بأنه سيتم إجراء مباراة تجريبية ودية بين فرق الناشئين للتأكد من جاهزية الاستاد للبطولة الأفريقية خلال الأسبوع الجارى.
 
شهد الاستاد والمنطقة المحيطة به أعمال مكثفة فى إطار الاستعدادات النهائية لكأس الأمم الأفريقية واستضافة المباريات، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بمحافظة الإسكندرية.
 
وتضمنت أعمال التطوير، تطوير بعض الأنظمة داخل الاستاد بالكامل، تمشيا مع متطلبات تنظيم البطولة، حيث شهد الاستاد تغيير منظومة الحريق بالكامل، منظومة الكاميرات، منظومة الإذاعة، منظومة رى الملعب، وكذلك غرف اللاعبيين، فى حين تم تطوير ورفع كفاءة المسطح الأخضر، وكراسى المدرجات، والشاشة الكبرى فى الاستاد، والسور الخارجى، ومنظومة دخول الجماهير. 
 
وتتضمن تلك الأعمال، ما تقوم بها المحافظة من أعمال رصف والإضاءة العامة بالشوارع المحيطة والدهانات للأرصفة وتجميل الميادين والحدائق المحيطة بالاستاد الرئيسى، بالإضافة إلى تغيير الرصيف بالكامل، ووضع أعمدة زخرفية حول الاستاد.
 
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