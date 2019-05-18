صور.. الاحتفال باليوم العالمى للتنوع البيولوجى فى محمية وادى دجلة

احتفل عدد من الشباب، باليوم العالمى للتنوع البيولوجى فى محمية وادى دجلة، للتأكيد على أن شباب مصر قادر على حماية المحميات الطبيعية والاستمتاع بها مع إدراك أهمية الحفاظ على مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجى كأساس للحياة على كوكب الأرض.

‎وتناول الشباب الإفطار الرمضانى وسط أجواء الطبيعة بمحمية وادى دجلة، مما يعد خير رسالة للعالم على وعى شباب مصر بأهمية العودة للتناغم مع الطبيعة، وتسليط للضوء على أهمية توصيات مؤتمر التنوع البيولوجى الرابع عشر الذى استضافته مصر فى شرم الشيخ فى نوفمبر الماضى.

‎ويحتفل العالم بيوم التنوع البيولوجى 22 مايو من كل عام و يقام هذا العام تحت شعار تنوعنا البيولوجى، تحت عنوان غذائنا وصحتنا.