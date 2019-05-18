صور .. استمرار أزمة نقص الوقود فى فنزويلا

رويترز

يهدد نقص البنزين بتفاقم الوضع فى فنزويلا، فعلى الرغم من امتلاكها أكبر احتياطات النفط فى العالم، إلا أن المعروض من النفط أصبح أكثر ندرة فى خضم نضال سياسى من أجل السيطرة على الحكم،وأصبح الانتظار لمدة ساعات حتى يملأ السيارات خزان البنزين وأيضا بتكلفة مرتفعة.

ووفقا لصحيفة "النويبو إيرالد" الأرجنتينية فإن فنزويلا تشترى البنزين من الولايات المتحدة ، لأن الفنزويليين أوصلوا مصافيهم إلى حالة غير قابلة للاستخدام تقريبا، فيما يصل إلى 50% من إجمالى استهلاك البنزين فى فنزويلا بنزين أمريكى، والآن يتم إيقاف هذه الواردات بسبب الازمة السياسية القائمة، التى جعلت واشنطن تفرض عقوبات جديدة كجزء من استراتيجية شاملة لإجبار الرئيس نيكولاس مادورو التنازل عن السلطة لزعيم المعارضة خوان جوايدو.



















