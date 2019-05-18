صندوق النقد يدعو الدول الإفريقية لتطبيق برامج الإصلاحات

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قال صندوق النقد الدولي، إن الدول الإفريقية يتعين عليها لمواجهة تراجع أسعار السلع الأساسية، العمل بجد من أجل إعادة التوازن بين الاستثمارات والديون، مشيرا إلى أنه يجب على هذه الدول إجمالا تسريع عملية تحصيل الضرائب، ولفت إلى أن انخفاض أسعار السلع الأساسية في عام 2015 أنهى عقد النمو السريع في إفريقيا.

وتوقع صندوق النقد الدولي -في تقرير- أن تحقق دول منطقة إفريقيا جنوب الصحراء معدل نمو يصل إلى 3.5 % مقارنة بمعدل 3.8 % العام الماضي.

وقال ابيبيه سيلاسي، مدير إدارة إفريقيا في صندوق النقد الدولي، "نعتقد أنه على مدار العامين الماضيين، وبالنظر إلى حجم الصدمة الاقتصادية، كان من الأنسب استخدام موازنة الدولة في محاولة تخفيف آثار الضربة الاقتصادية القاسية لتراجع أسعار السلع الأساسية".

وأضاف "لقد واجهت كل من نيجيريا وأنجولا وجنوب إفريقيا، التي تقود قاطرة النمو في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، مشكلات في معدلاتها للنمو".

وأوضح أن نيجيريا، وهي أكبر اقتصاد في إفريقيا، سيتعين عليها زيادة إيرادات الضرائب من أجل خفض ديونها الداخلية والإنفاق على تطوير بنيتها التحتية، كذلك أشار سيلاسي إلى تشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية كدولتين تواجهان مشكلات تتعلق بقدرتهما على تحمل الديون.