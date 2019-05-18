شركة توزيع الكهرباء: المحصل المتهم بـ"توظيف الأموال" سبق إيقافه عن العمل

كتب أحمد الجعفرى

قالت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، أن "محمود.ط.إ" محصل الكهرباء والمتهم بالنصب على عدد من المواطنين بمحافظة سوهاج، سبق صدور قرار إدارى من قبل الشركة بوقفه عن العمل بقوة القانون فى 8 إبريل الماضى، وذلك لحبسه احتياطيًا على ذمة إحدى قضايا توظيف الأموال.

وأوضحت الشركة لـ"اليوم السابع"، أن المحصل سالف الذكر تم إنهاء إيقافه وعودته إلى العمل بعد إخلاء سبيله من قبل قرار نيابة مركز سوهاج وبضمان محل إقامته، فى 14 إبريل الماضى.

وتابع، انه نظرًا لأن "محمود.ط" اتهم اتهامًا يمس سمعته ويمثل تشكيكًا فى ذمته المالية، فقد قام قطاع كهرباء سوهاج باستلام عهدته من الإيصالات وتسليمها لمحصل أخر، ومن ثم فانه لا يوجد لديه فى عهدته أية أموال تخص الشركة، وأن الشركة فى انتظار ما سوف تسفر عنه تلك التحقيقات لتحديد مسئوليته التأديبية.