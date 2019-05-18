شرطة إمارة مكة تتحرك لضبط شخص أطلق النار على "ساهر" ..اعرف التفاصيل

كتب محمد رضا

أعلنت إمارة منطقة مكة، اليوم السبت، تحركها من أجل القبض على شخص أطلق النار على جهاز رصد السرعة "ساهر" على طريق سريع، ووثق عمله التخريبى بمقطع فيديو.

وأوضحت إمارة منطقة مكة، فى تغريدة على موقع "تويتر"، أن إطلاق النار جرى فى مكان بين منطقتى الطائف والباحة.



تدوينة إمارة منطقة مكة

وقالت إمارة منطقة مكة "إشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعى والذى يظهر فيه شخص يطلق النار على إحدى أجهزة الرصد الآلى بطريق الطائف - الباحة فقد تم تحريز الآثار تمهيدا للقبض على الفاعل".

فيما، قال المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة مكة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدى، "توضيحا للواقعة، فإن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف باشرت، مساء الخميس الماضى، بلاغًا عن تعرُّض أحد أجهزة الرصد الآلى للسرعة (ساهر) لإطلاق نار"، مضيفًا "تم تحريز الآثار ورفعها من قبل الجهة المختصة، واتخاذ الإجراءات النظامية للقبض على الفاعل"، وذلك حسب ما نشرته صحيفة سبق السعودية.