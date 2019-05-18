زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شرق الصين

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ذكر المركز الصيني لشبكات رصد الزلازل أن زلزالا بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة جيلين شمال شرقي الصين صباح اليوم السبت، دون أنباء عن سقوط ضحايا.

وأوضح المركز - في بيان اليوم - أنه تم رصد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات بمدينة "سونجيوان" في مقاطعة "جيلين"، فيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.

وأشارت السلطات المحلية بالمقاطعة إلى أن الكثير من سكان المنطقة فروا من المنازل إلى الشوارع، بعدما شعروا بهزة قوية نسبيا في المدينة، مشيرين إلى أنه لم تتأثر إمدادات الكهرباء والمياه وشبكة الاتصالات بالهزة الأرضية.