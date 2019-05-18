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زعيم حزب "بريكست" يدعو الاسكتلنديين للتصويت له بانتخابات البرلمان الأوروبى

السبت، 18 مايو 2019 10:53 ص
زعيم حزب "بريكست" يدعو الاسكتلنديين للتصويت له بانتخابات البرلمان الأوروبى نايجل فاراج - زعيم حزب بريكست
كتبت رباب فتحى
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استمر نايجل فاراج، رئيس حزب "بريكست" فى إثارة الجدل قبل أيام من انتخابات البرلمان الأوروبى، حيث دعا "الوطنيين الاسكتلنديين الحقيقيين" للتصويت لصالح حزبه المنادى بخروج بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في انتخابات البرلمان الأوروبي الأسبوع المقبل، واصفا حملة رئيسة الحزب القومى الاسكتلندى ورئيسة الوزراء ، نيكولا ستورجيون من أجل استقلال اسكتلندا داخل أوروبا بأنها "أكثر الأحاديث السياسية غير النزيهة في أي مكان في العالم".
 
وقال فاراج لأنصاره فى تجمع حاشد فى أدنبرة "إذا كنت قومياً حقًا أعط صوتك إلى حزب "بريكست" ، دعنا نخرج من الاتحاد الأوروبي ومن ثم نجري مناقشة صادقة حول الاستقلال ".
 
في حديثه إلى وسائل الإعلام قبل الذهاب على خشبة المسرح مع مرشحي حزب "بريكست" في اسكتلندا ، قال فاراج: "الانطباع الذي غالباً ما تعطيه نيكولا ستورجيون هو أن الجميع في اسكتلندا يعتقدون أن الاتحاد الأوروبي فكرة رائعة ، ولكن الحقيقة هي أن 30٪ من ناخبيها ، صوتوا لمغادرة الاتحاد الأوروبي ، لأنهم بالفعل قوميين حقيقيين".
 
ورغم تصريح مرشح حزب "بريكست" الاسكتلندى لويس ستيدمان-برايس ، في مقابلة بأن الحزب لن يعارض الاستفتاء الاسكتلندي الثاني للاستقلال ، أصر فاراج على أن كلاً من الاستقلال والتصويت فى انتخابات البرلمان الأوروبى كانا قرارات لا تحدث إلا نادرا.
 
وأصر فاراج ، الذي شعر بالارتياح لأنه لم يواجه مستوى الغضب العام الذي أدى إلى طرده من وسط مدينة إدنبرة عام 2013 ، على أن اسكتلندا كانت أكثر تقبلاً لرسالته مما كانت عليه في السنوات السابقة.
 
 

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