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ربط السعودية بسلوفينيا عبر رحلات صيفية مباشرة ابتداءا من 7 يونيو

السبت، 18 مايو 2019 01:04 م
ربط السعودية بسلوفينيا عبر رحلات صيفية مباشرة ابتداءا من 7 يونيو طائرة
كتب مصطفى عنبر
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تنطلق الشهر المقبل، رحلات صيفية مباشرة تربط المملكة العربية السعوية، بالعاصمة السلوفينية ليوبليانا، وذلك عبر رحلات صيفية مباشرة مجدولة تنطلق من صالة الطيران الخاص بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك اعتبارا من 7 يونيو المقبل.

 

ومن المقرر أن تكون الرحلة مملوكة من قبل مستثمرين سعوديين يبيعون تذاكرها للمسافرين الراغبين بزيارة سلوفينيا عبر وكالات سفرهم، حيث ستكون هناك رحلة ذهاب وعودة كل عشرة أيام، وعلى مدار 8 أسابيع.

 

ويتم مناولة الرحلة أرضيًا عبر شركة الخطوط السعودية للطيران الخاص، وتم استئجار طائرات من طراز ايرباص A340 رباعية المحرك كانت مملوكة لطيران الإتحاد الإماراتي، حيث تصل السعة المقعدية لـ350 مقعد لدرجتيّ الأولى والأعمال.

 


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