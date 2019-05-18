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السبت، 18 مايو 2019 04:37 م
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رئيس وزراء اليمن: سقوط الحوثى بات وشيكاً

السبت، 18 مايو 2019 04:05 م
رئيس وزراء اليمن: سقوط الحوثى بات وشيكاً رئيس وزراء اليمن
إيمان حنا
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أكد رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، أن سقوط انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بات وشيكا، وأن الحكومة الشرعية وبدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن ماضية بعزيمة وثبات نحو النصر الكامل واجتثاث اخطر وأسوأ انقلاب دموي طائفي في تاريخ اليمن الحديث، حسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بحسب "واس".

وشدد على أن مشروع المليشيات الحوثية وداعميهم يهدف للنيل من أمن واستقرار دول الجوار في الخليج والمنطقة العربية والعالم.
 
وأشار معين، خلال اتصال هاتفي أجراه بقائد المنطقة العسكرية الرابعة في اليمن ، إلى أن العمليات العسكرية في شمال محافظة الضالع، بجنوب البلاد تكللت بدحر مليشيا الحوثي من مدينة قعطبة والمناطق المجاورة لها مع استمرار تضييق الخناق عليها حتى تحرير جميع المناطق.

 


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رئيس وزراء اليمن

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