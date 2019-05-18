رئيس بولندا يندد بالكراهية فى واقعة البصق على سفير بلاده فى إسرائيل

وارسو (رويترز)

ندد الرئيس البولندى أندريه دودا بما وصفه "بالشوفينية والكراهية" فى خطاب أرسله للرئيس الإسرائيلى، بعد أن بصق رجل على السفير البولندى فى إسرائيل قبل أيام.

وأثارت الواقعة التى حدثت يوم الثلاثاء فى تل أبيب إدانة لاذعة من الحكومة البولندية فى وقت يتصاعد فيه التوتر بين البلدين.

وقال دودا فى الخطاب الذى نشر على موقعه الالكترونى "تتطلب مثل هذه المواقف إدانة قوية وعقوبة صارمة" مشيرا إلى أنه سيدين أى سلوك معاد للسامية يرتكب فى بولندا.

وجه الادعاء الاسرائيلى أمس الخميس اتهامات للمشتبه به إريك ليدرمان بالاعتداء وتوجيه تهديدات إجرامية. كانت الشرطة قالت يوم الثلاثاء فى تل أبيب إن الرجل قرع بقوة بيده على سقف السيارة التى تقل السفير البولندى ماريك ماجيروفسكى ثم فتح الباب وبصق عليه مرتين، والعقوبة القصوى لتلك الاتهامات فى إسرائيل، فى حالة الإدانة، هى السجن خمس سنوات.

واعتذر ليدرمان (65 عاما) وقال إنه انزعج عندما أطلق السائق بوق السيارة بحدة لتنبيهه ولم يكن يعلم أن السفير بداخلها.

وأضاف المتهم أنه جاء للسفارة للاستفسار عن دفع تعويضات لأسرته التى تضررت من المحرقة النازية ورده الموظفون دون إفادة وقال إن موظفا أهانه بسلوك معاد للسامية أثناء وجوده فى السفارة.

ونفى ماجيروفسكى استخدام أى من موظفى السفارة عبارات غير لائقة أو ارتكاب أى سلوك مخالف للقواعد.