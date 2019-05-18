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رئيس التنمية الصناعية: نسعى لتبسيط الإجراءات على المستثمرين

السبت، 18 مايو 2019 04:02 م
رئيس التنمية الصناعية: نسعى لتبسيط الإجراءات على المستثمرين مجدى غازى رئيس التنمية الصناعية
كتب – إسلام سعيد
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قال المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن مواصلة العمل على تبسيط الإجراءات على المستثمرين واختصار الوقت عليهم فى عملية استخراج التصاريح والخدمات المختلفة المقدمة من الهيئة، لافتا إلى خفض الرسوم المعيارية على الخدمات المقدمة من الهيئة.

وأضاف خلال حفل افطار غرفة الصناعات الغذائية، أن الهيئة تعمل على الانتهاء من خطة  لتخصيص الأراضي الصناعية في عدد من المدن والمحافظات، بما يتواكب مع احتياجات المستثمرين من الأراضى.

وكانت هيئة التنمية الصناعية، أصدرت قرارًا إداريًا رقم 192 فى أبريل 2018 برفع رسوم الخدمات المقدمة للمستثمرين، لتتراوح قيمة إصدار أو تعديل السجل الصناعى بين 3800 جنيه و37 ألفًا و700 جنيه للمساحات التى تتراوح بين أقل من ألف متر مربع وأكثر من 50 ألف متر، وتدور قيمة إصدار رخصة البناء بين 5 آلاف و52 ألف جنيه للمساحات نفسها، وبحسب القرار، ارتفعت قيمة إصدار التصاريح الصناعية المؤقتة أو الجديدة لتتراوح بين 4700 جنيه و23450 جنيهاً، بحسب نوعية ومساحة المنشأة الصناعية، سواء صغيرة أو متناهية الصغر.


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