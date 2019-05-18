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دوق كامبريدج: شعرت بـ"ألم لا مثيل له" بعد وفاة والدتى الأميرة ديانا

السبت، 18 مايو 2019 01:01 م
دوق كامبريدج: شعرت بـ"ألم لا مثيل له" بعد وفاة والدتى الأميرة ديانا الأميرة ديانا
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن دوق كامبريدج، الأمير وليام تحدث عن الألم الذى خلفه وفاة والدته فى سن مبكرة، وذلك فى فيلم وثائقى جديد لهيئة الإذاعة البريطانية عن الصحة العقلية.
 
وقال الأمير وليام إنه شعر "بألم لا مثيل له" بعد وفاة الأميرة ديانا عام 1997 ، موضحًا أن التجربة سمحت له بالتعاطف مع الآخرين الذين عانوا من فاجعة فقدان أحد أفراد الأسرة.
 
وقال وليام "لقد فكرت في هذا كثيرًا ، وأحاول أن أفهم السبب الذي يجعلني أشعر أنني أفعل ذلك ، لكنني اعتقد أنه عندما تحدث فاجعة كبيرة مثل فقدان عزيز في سن مبكرة جدًا ، - أو في أي وقت حقًا- ، ولكن بالأخص في سن مبكرة، تشعر بألم لا مثيل له، ، ويمكنني أن أفهم ذلك".
 
 

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