خطوة بخطوة.. كيف تحصل على إعانة التجنيد من اتحاد المهن الطبية؟

كتبت آية دعبس

يضم اتحاد نقابات المهن الطبية، أعضاء نقابات "الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين"، ويقدم لهم العديد من الخدمات العلاجية، والإعانات، والمعاشات.

ويستعرض "اليوم السابع"، طريقة حصول أعضاء النقابات الأربعة، على إعانة التجنيد منه:

1 - مستحق الإعانة: عضو الاتحاد "بشرى، صيادلة، أسنان، بيطرى"، الذكور المجندين لأداء الخدمة العسكرية.

2 - مبلغ الإعانة: 500 جنيه، وتصرف مرة واحدة فى العمر بعد استلام كارنية القوات المسلحة.

3 - الأوراق المطلوبة:

- استمارة (أ.ن).

- إثبات التجنيد أو تصريح إجازة.

- كارنيه الجيش.

- استمارة تسجيل الحاسب الألى.

4 - أسلوب تقديم الطلب:

يتقدم عضو الاتحاد أو من ينوب عنه، بالطلبات عن طريق النقابة الأصلية، واستيفاء الأوراق المطلوبة.