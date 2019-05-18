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حملة للتصدى لأعمال البناء المخالف بالعامرية غرب الإسكندرية

السبت، 18 مايو 2019 08:36 م
حملة للتصدى لأعمال البناء المخالف بالعامرية غرب الإسكندرية جانب من الحملة
الإسكندرية - جاكلين منير
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شن حى العامرية أول غرب الإسكندرية حملة لمواجهة البناء المخالف، وذلك فى ضوء مواصلة حملات التصدى لأعمال البناء المخالف بنطاق حى العامرية أول وبناء على تعليمات العميد فادى وديع نقولا رئيس الحى.
 

وأسفرت حملة قامت بها إدارة المتابعة الميدانية والإدارات المعنية اليوم السبت، عن إيقاف أعمال بناء سور وإزالته فى المهد قبلى ترعة عبد القادر أمام الأمن المركزى.
 

كما شن الحى حملة لرفع الإشغالات والتعديات بشارع مستشفى العامرية، حيث قامت إدارة إشغال الطريق اليوم السبت بحملة لإزالة الإشغالات والتعديات بشارع مستشفى العامرية.
 

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على العديد من الإشغالات والمخالفات التى تتعدى على حرم الطريق.
 

من جهة أخرى وفى إطار الاهتمام بنظافة الشوارع ورفع المخلفات بنطاق الحى قامت إدارة الرصد البيئى بالتعاون مع شركة نهضة مصر برفع تراكم المخلفات فى عزبة العراوة الناتجة عن كسر أحد المواطنين لسور قطعة أرض خاصة به بعد انذاره وعمل محضر بيئى له.
 

وحل شكوى مساكن البوستة بلوك 6 ورفع المخلفات بالبردويل بين الباكيات وعزبة التفتيش وطريق المجزر الآلى وشارع القسم وكنس شارع الجمهورية، والبدء فى حملة لرفع المخلفات بتوشكى تستمر لمدة يومين.


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