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حملة جيل بكرا يكبر بصحة تحث الأمهات على شرب اللبن وتناول الخضروات يوميًا

السبت، 18 مايو 2019 12:26 م
حملة جيل بكرا يكبر بصحة تحث الأمهات على شرب اللبن وتناول الخضروات يوميًا حملة 100 مليون صحة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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أكدت حملة "جيل بكرة يكبر بصحة" التى أطلقتها مبادرة 100 مليون صحة للتوعية بالنظام الغذائى السليم للأطفال أن صحة الأطفال هدف هام، مشيرة إلى أهمية التركيز على شرب اللبن يوميًا وبانتظام لكونه يحتوى على الكالسيوم الذى يحتاجه الطفل لضمان تغذية سليمة كمصدر أساسى للطاقة ولتقوية جهازه المناعى .

وقالت حملة جيل بكرا يكبر بصحة:"إن الخضروات من أهم العناصر الغذائية المهمة لنمو طفلك، فيها فيتامينات ومعادن بتضمنلك نمو سليم للطفل"، مشددة على الأمهات أن يحرصوا على أن يكون من ضمن أكل الطفل خضروات مثل الجزر والفاصوليا."

وتولى الدولة اهتمامًا كبيرًا بالصحة من خلال إطلاق المبادرات الصحية للكشف والعلاج بالمجان وكذلك إطلاق منظومة التأمين الصحى للجميع.

 


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