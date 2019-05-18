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حكم الصوم للمريض ومتى يجب إخراج فدية.. الإفتاء تجيب

السبت، 18 مايو 2019 02:39 م
حكم الصوم للمريض ومتى يجب إخراج فدية.. الإفتاء تجيب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن
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نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فتوى ردًا على تساؤل حول حكم الصوم للمريض.

ورد على التساؤل الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حيث أكد أن الصيام فى رمضان فريضة أناطها الشرع بالاستطاعة فإذا لم يستطع المسلم الامتناع عن المفطرات بأن كان يحتاج إلى تناول الدواء الذى وصه له الطبيب فى أثناء النهار "الصوم"، فإن له أن يفطر.

وأوضح الشيخ أحمد وسام، أنه إذا كان هذا المرض عارضًا يزول بعد فترة معلومة فإن عليه أن يقضى الأيام التى أفطرها بعد ذلك أما إذا كان مرضه هذا مستمرا فله أن يفطر بل إنه إذا كان صومه يضره فالواجب عليه أن يفطر ويخرج عن كل يوم فدية إطعام مسكين واحد فإن كان فقيرا ولا يجد الفدية فلا شيئ عليه فى هذه الحالة وليستغفر الله تعالى.


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