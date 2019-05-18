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السبت، 18 مايو 2019 04:18 م
خالد صلاح
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توريد 95 ألفا و814 طنا من القمح لصوامع وشون محافظة قنا

السبت، 18 مايو 2019 04:16 م
توريد 95 ألفا و814 طنا من القمح لصوامع وشون محافظة قنا شون قمح - أرشيفية
قنا وائل محمد
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قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، إنه تم توريد 95 ألفا و814 طنا من محصول القمح للصوامع والشون بالمحافظة وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح وحتى أمس الجمعة، مؤكدا على المتابعة المستمرة لأعمال توريد الاقماح للموسم الحالى.

 

ووجه محافظ قنا فى بيان مسئولى مديريتى الزراعة والتموين بتقديم كافة التسهيلات للمزارعين خلال أعمال توريد القمح ورصد أى معوقات وإزالتها على الفور، مؤكدا على التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بعملية استلام الأقماح.


 
وأضاف الهجان، أن إجمالى المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالى بجميع مدن المحافظة بلغت 108 آلاف فدان والمتوقع توريده هذا العام يصل إلى 190 ألف طن، مؤكدا أن السعة التخزينية لصوامع وشوّن المحافظة تبلغ 205 آلاف و590 طنا موزعة على عدد 4 صوامع و8 شوّن.


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