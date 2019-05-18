توريد 68 ألف طن قمح للصوامع والشون في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي

قال المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إن إجمالي ما جرى توريده من محصول القمح منذ بداية موسم الحصاد وحتى الآن، بلغ نحو 68 ألفا و902 طن قمح للصوامع والشون بالمحافظة .

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بأسيوط لـ"اليوم السابع":" أنه بلغ حجم مساحة الأرض المزروعة بمحصول القمح بالمحافظة للعام 2018 / 2019 بلغ حوالى 229 ألفا و84 فدانا، بينما تم حصاد نحو 226 ألفا و334 فدانا مشيرًا إلى أن محصول القمح هذا العام مبشر بالخير، ولم تشهد عمليات التوريد هذا العام أي عقبات، ويرجع ذلك إلى تقديم مديرية الزراعة الإرشادات الفنية وعمل الندوات التثقيفية للمزارعين للخروج بالمحصول إلى بر الأمان تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة.

وأشار المهندس إبراهيم سرور، لـ"اليوم السابع"، إلى توريد 26780 طنا و810 كيلو قمح للبنك الزراعى المصرى، بالإضافة إلى توريد 17734 طنا و666 كيلو قمح لمطاحن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، و23935 أطنان و510 كيلو للشركة المصرية القابضة للصوامع، مشيرًا إلى أن إجمالى ما تم توريده 68902طنا و759 كيلو؛ مضيفا : أنه تم تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين، تضم في عضويتها ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة وأمين الشونة لوزن الأقماح، وتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها خلال 48 ساعة للمزارعين.