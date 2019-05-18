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تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الثالث عشر بشهر رمضان المعظم

السبت، 18 مايو 2019 04:15 ص
تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الثالث عشر بشهر رمضان المعظم رمضان المعظم
كتب محمود راغب
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ينشر "اليوم السابع" موعد الإفطار فى اليوم الثالث عشر من شهر رمضان المبارك، وذلك فى محافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.

ويصل عدد ساعات الصوم فى اليوم الثالث عشر من أيام شهر رمضان المعظم، لحوالى 15 ساعة و43 دقيقة، ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:43 مساءً.
 
 
 
يذكر أن الحسابات الفلكية التى أجراها علماء معهد الفلك، كشفت أن عدة شهر رمضان للعام الهجرى الحالى (1440) ستكون 29 يوما.
 
 
 
وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية عشرة ودقيقتين ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الاثنين 29 من رمضان 1440 هجريا الموافق 3 يونيو، وهو "يوم الرؤية"، ووفقًا لذلك تكون غرة شهر شوال 1440 هجريًا فلكيًا يوم الثلاثاء 4 يونيو وأول أيام عيد الفطر المبارك.
 
 
وتبلغ عدد الأطوار التى يمر بها القمر خلال دورانه حول الأرض  8 أطوار فى كل شهر، يتغير خلالها شكله المرئى من مرحلة الهلال مرورًا بالبدر ثم ينتهى بالمحاق، مشيرًا إلى أن تلك الأطوار تنشأ نتيجة دوران القمر خلال شهر عربى كامل حول الأرض على شكل قطع ناقص بيضاوى المدار، فتختلف أطواره بشكل دورى أثناء عملية الدوران اعتمادًا على التغير فى المواقع النسبية لكل من القمر والأرض والشمس.
 
 

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